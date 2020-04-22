Контактным по COVID-19 в первую очередь нужно отслеживать температуру - медик

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контактным по COVID-19 в первую очередь нужно обращать внимание на возможное повышение температуры, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Людям, которые находятся на самоизоляции и у которых, как правило, был контакт с заболевшим, надо обращать внимание прежде всего на повышение температуры, появление любой выраженности катаральных явлений", - сказал Игорь Карпов. В этом случае не стоит затягивать процесс, а незамедлительно обратиться за медпомощью. Врач оценит тяжесть заболевания и другую симптоматику. При появлении усиливающегося кашля, затруднения при дыхании и отдышки нужно незамедлительно обращаться за медпомощью.

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