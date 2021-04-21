Контроль за ценами позволяет не допустить их необоснованного завышения - Петрашова

21 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Контроль за ценами в магазинах и аптеках позволяет не допустить их необоснованного завышения. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова во время еженедельного мониторинга цен на социально значимые товары в аптеках и магазинах Могилева.

"Контроль за ценами в магазинах и аптеках позволяет не допускать их необоснованного завышения. Потому депутатский корпус совместно с профсоюзами проводит мониторинг по наличию и стоимости товаров, которые пользуются у населения большим спросом. Особое внимание обращаем на социально значимые товары - овощи, крупы, мясо и молочные изделия, - рассказала Ольга Петрашова. - Сегодня мы собрали свою потребительскую корзину: я приобрела подсолнечное масло, муку, мясные и молочные продукты. В целом по всем позициям у покупателей большой выбор - как в ценовом вопросе, так и по производителям. Однако необходимо оперативно принимать решение по вопросу взаимодействия производителей и представителей розничных сетей, чтобы регулировать цены в пользу покупателя".

По словам депутата, главная цель таких мониторингов - не допустить резкого роста цен.

"С марта текущего года рост цен на товары первой необходимости ограничен. И во время выездов мы видим, что торговые сети в целом выдерживают эту меру. Необходимо понимать, что рост цен на продукты - общемировая тенденция. Очень важно, что в нашей стране, несмотря на все непростые внешние и внутренние факторы, цены регулируются и государство уделяет большое внимание этому вопросу. Наша задача - обеспечить людям качественные условия жизни, большой выбор продуктов по доступным ценам", - добавила депутат.

Кроме продуктовых магазинов, Ольга Петрашова посетила аптеки, где ознакомилась с ценами и ассортиментом. "Порадовала гибкая система скидок по многим препаратам. Большой ассортимент - в продаже представлены медикаменты как белорусского, так и импортного производства, - подчеркнула она. - Сейчас идет подъем сезонных простудных заболеваний. В аптеках города мы увидели, что необходимые для лечения лекарства представлены широко и по приемлемым ценам, а в некоторых на них даже предусмотрены скидки".

Мониторинг за ценами на социально значимые товары уже несколько лет проводят и профсоюзы. По словам председателя Могилевского городского объединения профсоюзов Михаила Кулагина, от цен зависит и уровень жизни людей. "При выявлении случаев необоснованного роста стоимости отдельных продуктов профсоюзы информируют об этом Министерство антимонопольного регулирования и торговли и другие заинтересованные органы", - отметил Михаил Кулагин.-0-