Контролировать проведение exit poll на выборах Президента будут международные эксперты

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контролировать проведение exit poll на выборах Президента Беларуси будут международные и национальные эксперты. Об этом сегодня журналистам сообщил директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси Владимир Перцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Перцов проинформировал, что представительство МГТРК "Мир" в Беларуси обратилось к международным экспертам, чтобы обеспечить контроль за соблюдением высоких мировых стандартов опроса. "Мы уже направили приглашения многим экспертам в ряд стран. Это Великобритания, Австрия, Швеция, Польша, Россия, Армения и другие государства", - сказал он.

Некоторые ответы уже получены. Однако директор МГТРК пока не стал уточнять, из каких именно стран. "Ожидаем ответа от всех приглашенных экспертов и изменения ограничений, которые сейчас действуют в некоторых европейских государствах в связи с эпидемией коронавируса", - пояснил он. По словам Владимира Перцова, инициаторы exit poll рассчитывают, что с 1 августа подтвердят свое участие еще несколько именитых экспертов.

Помимо международных специалистов наблюдать за правильностью проведения exit poll будут национальные эксперты.

Национальный exit poll пройдет 9 августа. Инициатором социологического исследования выступает представительство МГТРК "Мир" в Беларуси. Проводить опрос будет Молодежная лаборатория социологических исследований при республиканском союзе общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций".-0-

Фото Сергея Шелега