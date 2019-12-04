Контролирующие и надзорные органы в январе-сентябре провели более 6,5 тыс. проверок

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контролирующие и надзорные органы Беларуси в январе-сентябре 2019 года провели более 6,5 тыс. проверок. Об этом сообщил начальник управления координации деятельности контролирующих (надзорных) органов КГК Денис Бартош сегодня на заседании межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Национальные контрольно-надзорные органы Беларуси по итогам трех кварталов текущего года провели более 6,5 тыс. проверок. Это примерно в 7,7 раза меньше, чем было в январе-сентябре 2017 года", - сказал Денис Бартош.

Около трети проверок провели сотрудники МЧС. Еще примерно 50% приходится на проверки Министерства по налогам и сборам, Министерства труда и социальной защиты и Госстандарта.

При этом только треть из всех проведенных проверок была внеплановая. Они назначались строго по основаниям, предусмотренным указом Президента от 16 октября 2009 года №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь". Более половины из них были назначены для контроля и надзора в части безопасности продукции и в связи с обеспечением процедуры банкротства. Еще около 17% проводилось по информации о нарушениях.

Денис Бартош подчеркнул: контрольно-надзорные органы пересмотрели формы и методы своей работы. Акценты сместились в сторону профилактики нарушений. Вместо проведения проверок активно используется такая форма контрольной деятельности, как мониторинг. Так, за январь-сентябрь текущего года было проведено 129 тыс. мониторингов, что на 40 тыс. больше, чем за аналогичный период 2018 года. Изучена деятельность 129,6 тыс. субъектов хозяйствования. Больше всего мониторингов провели органы Минздрава (58,1 тыс.), МЧС (23 тыс.), Госстандарта (14,7 тыс.) и Минсельхозпрода (13,3 тыс.).

Также в январе-сентябре было организовано около 110 тыс. мероприятий технического, технологического и поверочного характера. Обследованы 87 тыс. субъектов хозяйствования, вынесено около 32 тыс. предписаний об устранении нарушений.-0-