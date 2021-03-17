Контролирующие органы Беларуси в 2020 году провели на 21% меньше проверок, чем в 2019-м

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контролирующие органы Беларуси в 2020 году провели 7 тыс. проверок - на 21% меньше, чем в 2019-м, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

На 25% уменьшилось количество выборочных проверок (с 6,1 тыс. до 4,6 тыс.), что обусловлено в основном мерами по минимизации распространения COVID-19. Больше всего выборочных проверок провели в прошлом году МЧС и Госстандарт (по 16%), МНС и Минтруда и соцзащиты (по 15%).

Число внеплановых проверок уменьшилось за 2020 год на 11%, до 2,4 тыс. Причем 46% из них были назначены на основании информации о нарушениях законодательства или фактах угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, 28% - в связи с процедурами банкротства.

В КГК отметили, что случаев назначения незаконных проверок в прошлом году не было, как и случаев прекращения законной работы субъектов хозяйствования, наложения ареста на их счета.

Также в минувшем году контролирующие (надзорные) органы провели 135,2 тыс. мониторингов, что на 23% меньше показателя 2019 года. По их результатам направлено 125,7 тыс. рекомендаций. За неустранение выявленных нарушений либо повторные нарушения в отношении субъектов хозяйствования применено 11 тыс. мер административной ответственности. В основном мониторинги проводили работники органов Министерства здравоохранения (51%) и МЧС (20%).

"Об эффективности профилактических форм контроля говорит повышение дисциплинированности субъектов хозяйствования. Стало меньше тех, у кого выявлены повторные нарушения. И в целом уменьшилось число нарушений", - добавили в Комитете госконтроля.

За минувший год проведено 195,6 тыс. мероприятий технического (технологического, поверочного) характера - на 24,8% больше, чем в 2019-м. Большая часть такой работы проведена сотрудниками органов госсаннадзора (21% всех мероприятий), Транспортной инспекцией (20%), органами внутренних дел (16%) и МЧС (13%). По итогам мероприятий технического (технологического, поверочного) характера вынесено 119,1 тыс. предписаний (на 4,6% больше, чем годом ранее). За неустранение выявленных нарушений, повторные нарушения и т.д. к субъектам хозяйствования применены 22,9 тыс. мер административного взыскания.-0-