Контрольные органы за январь-май провели около 4 тыс. проверок - только 57 завершились без замечаний

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контролирующие органы Беларуси за январь-май текущего года провели около 4 тыс. проверок, из которых только по окончании 57 не было выдано никаких замечаний. Такие данные привел глава КГК Леонид Анфимов в интервью ведомственному журналу "Государственный контроль" , сообщает БЕЛТА.

"За пять месяцев текущего года всеми контролирующими органами республики проведено около 4 тыс. проверок, из них 57 проверок (40 выборочных и 17 внеплановых) закончились подписанием справок, то есть у проверяющих не было никаких замечаний. Кстати, половина таких проверок числится за МЧС, есть они у МНС, Минтруда и соцзащиты, Минфина", - отметил Леонид Анфимов.

При этом он пояснил, что такие случаи могут свидетельствовать как о полном порядке на объектах проверки, так и о недостаточной компетенции контролеров. "КГК постоянно анализирует деятельность контролирующих (надзорных) органов и проводит профилактическую работу, чтобы исключить нарушения. Привлекаем к ответственности тех, кто намеренно или по незнанию превысил свои полномочия", - добавил глава КГК. За прошлый год к дисциплинарной ответственности за подобные нарушения привлечены 107 работников контролирующих и надзорных органов, к административной - один.

Леонид Анфимов подчеркнул, что в последние годы на фоне усиления превентивной работы количество проверок снизилось в разы. Это касается и самого КГК, но при этом широта его полномочий сохраняется. Ведомство отслеживает ситуацию практически во всех отраслях экономики и социальной сферы. Например, по поручению Президента была изучена обоснованность формирования затрат на ЖКХ для граждан и предложены мероприятия, реализация которых позволила в 2018 году уменьшить эти затраты на Br220 млн и снизить себестоимость услуг на 7,3%. Также выявлены резервы снижения затрат более чем на Br240 млн в энергетике, предложены меры по уменьшению себестоимости производимых энергоресурсов. Положительный эффект имела работа по изучению вопросов организации питания в учреждениях образования и здравоохранения. Жесткая позиция КГК в ситуации с долгостроями поспособствовала тому, что их число сократилось более чем в 10 раз (в 2014 году было свыше 350, на 1 июня 2019-го - 31). На контроле находятся и крупнейшие инвестпроекты, состояние объектов агропромышленного комплекса и ход уборочной кампании.

При этом КГК строит свою работу так, чтобы выявить болевые точки экономики без неоправданного вмешательства в хозяйственную деятельность субъектов. "Мы должны идти туда, где есть системные нарушения и нарастают негативные тенденции. И не мешать тем, кто нормально развивается и не выходит за границы правового поля", - заключил глава КГК.-0-