Контрольные занятия с операторами ударных беспилотников провели на полигоне в Борисове

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На военном полигоне в Борисове прошли контрольные занятия с операторами ударных беспилотных авиационных комплексов. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси.

Подготовка специалистов ударных беспилотных авиационных комплексов (БАК) была организована Госкомвоенпромом совместно с Минобороны и НАН Беларуси с 22 октября по 20 декабря. До 8 ноября проводилась теоретическая подготовка руководителей полетов и операторов БАК по специальным программам. Организовывались практические тренировки специалистов на полигонах Вооруженных Сил. Всего за время практической подготовки проведены 23 вылета беспилотных летательных аппаратов "Бусел-МБ", 15 боевых вылетов "Квадро-1600" и комплекса "Летающая труба".

"На 227-м общевойсковом полигоне Борисовский 19-20 декабря прошли контрольные занятия по проверке готовности к выполнению функциональных обязанностей операторов БАК. На них присутствовали представители Государственного секретариата Совета Безопасности, Министерства обороны и Госкомвоенпрома, - проинформировали в ведомстве. - Были оценены теоретические знания и практические навыки. Операторами ударных БАК были поражены назначенные мишени".

Кроме того, по результатам тренировок проведены доработки опытных образцов ударных БАК. Это позволит повысить надежность и функциональную устойчивость изделий в целях гарантированного выполнения поставленных задач.

Далее подготовку операторов ударных БАК планируется проводить на базе организаций в рамках выполнения опытно-конструкторских работ. В планах также практическое применение создаваемых изделий на полигонах Вооруженных Сил, демонстрации боевых возможностей на мероприятиях подготовки войск.-0-