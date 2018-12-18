18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция государственной миграционной политики готовится в Беларуси. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совместно с заинтересованными органами государственного управления готовим концепцию государственной миграционной политики Республики Беларусь. Она предполагает фундаментальные взгляды государства на вопросы реализации миграционной политики, оценку миграционной ситуации в стране с учетом социально-экономического развития", - сказал Алексей Бегун. Также в документе вырабатываются приоритеты сотрудничества и миграционной политики на ближайший пятилетний период с утверждением в последующем соответствующего плана мероприятий.

С 2019 года планируется дальнейшее упрощение порядка и сроков регистрации иностранцев, введение online регистрации через интернет, расширение оснований для получения разрешений на длительное проживание в стране. "МВД как один из основных органов по регулированию вопросов миграции сосредоточило свою деятельность по нескольким основным направлениям. В первую очередь это, конечно, совершенствование законодательства в области миграции, также разработка различных проектов, в том числе межгосударственных и межведомственных договоров, подготовка проектов по совершенствованию норм законодательства в части реализации прав и свобод мигрантов на территории Беларуси", - отметил представитель МВД.

Он добавил, что МВД осуществляет административные процедуры в отношении мигрантов, прибывающих на территорию Беларуси. "Ежегодно мы реализуем более 300 тыс. таких процедур по вопросам только правового положения иностранных граждан с различным статусом", - сообщил Алексей Бегун.

Миграционная обстановка в Беларуси, по оценке МВД, остается контролируемой и управляемой. С начала года в органах внутренних дел процедуру регистрации прошли свыше 110 тыс. иностранцев и лиц без гражданства. Их основными целями пребывания в стране являются частные и служебные дела, туризм. Большое количество иностранцев ежедневно следует через территорию Беларуси транзитом в страны Евросоюза, Украину и Россию.

Подавляющее большинство иностранцев, посещающих Беларусь, - законопослушные граждане. Совершаемые ими правонарушения не оказывают существенного влияния на криминогенную обстановку. В этой связи проводится целенаправленная работа по облегчению визовых и иных формальностей, связанных с въездом и пребыванием.

Сейчас в Беларуси проживает около 223 тыс. иностранцев, из них более 173 тыс. - постоянно живущие здесь, имеющие вид на жительство. Около 50 тыс. имеют разрешение на временное проживание сроком до 1 года. Наибольшее количество иностранцев проживает в Минске - практически 50 тыс. человек. С момента введения безвизового въезда иностранцы посетили Беларусь 183,7 тыс. раз, в том числе более 104,4 тыс. с начала 2018 года.-0-