Концепция нулевого травматизма будет внедряться в Беларуси с 2019 года

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты Беларуси при подготовке проекта нового генерального соглашения между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов заложило основные подходы, которые будут содействовать продвижению концепции нулевого травматизма в стране. Об этом заявила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Достойный труд меряется не только заработной платой, но и условиями труда. В Беларуси за последние 10 лет серьезно снижен уровень травматизма, но в 2018 году по сравнению с 2017-м он вырос. Причины этого мы анализируем, - сказала Ирина Костевич. - Мы должны перестраивать свою работу в сторону профилактики. В том числе через продвижение концепции нулевого травматизма. Это семь правил, которые разбиты на основные направления: безопасность, гигиена труда и благополучие работника на всех уровнях производства". Министр уточнила, что данная концепция заложена в генсоглашение между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов. "В декабре генеральное соглашение будет подписано", - добавила Ирина Костевич.

Концепция разработана Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО) и запущена в Сингапуре 4 сентября 2017 года на XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене труда. В ее основу положено признание того, что несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания не являются неизбежными - у них всегда есть причины. А потому развитие эффективной культуры профилактики позволяет их устранить. К слову, у России с МАСО уже подписан соответствующий меморандум о приверженности концепции, Беларусь прорабатывает возможность подписания такого документа.

Сегодня в Минске проходит совместное заседание коллегий министерств труда и социальной защиты Беларуси и России. Рассматриваются вопросы совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма, создания и перспектив развития информационных систем в сфере социального обеспечения в обеих странах, а также ход выполнения решений предыдущего совместного заседания коллегий. "Мы также будем обмениваться опытом использования информационных ресурсов. Задача нашего министерства, как и в Российской Федерации, - минимизировать затраты человека по получению государственных услуг в сфере трудовых отношений", - отметила Ирина Костевич.

Такие совместные заседания проводятся с 2009 года, являясь площадкой по обмену опытом. Многие из тем, которые обсуждались в прошлые годы, вылились в конкретные решения в каждом из государств. Беларусь в этом году утвердила стратегию совершенствования Национальной системы квалификаций. Буквально на днях на совещании у Президента были одобрены подходы по совершенствованию оплаты труда в бюджетной сфере. Министерство труда и социальной защиты впервые разработало прогнозный баланс трудовых ресурсов до 2023 года.-0-