Концепция виртуального музея культурного наследия разрабатывается в СНГ

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы по разработке проекта положения о виртуальном музее культурного наследия государств - участников Содружества Независимых Государств состоялось 20-21 мая в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома СНГ. Эксперты обсудили проект концепции с учетом поступивших от сторон замечаний и предложений.

Члены рабочей группы приняли к сведению готовность узбекской стороны осуществлять в течение первых трех лет функцию администрирования виртуального музея, а также предложение Исполнительного комитета СНГ создать на его веб-ресурсах страницу (раздел) - каталогизатор ресурсов музеев государств СНГ в интернете. По итогам встречи решено продолжить работу над проектом концепции, проинформировав о ней на очередном заседании Совета по культурному сотрудничеству стран Содружества.

Инициатива создания виртуального музея принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Цель проекта - объединить материальное культурное наследие государств СНГ в едином виртуальном музее в интернете, где будут представлены наиболее интересные объекты культурного наследия.

Планируется, что одним из основных способов визуализации музейных объектов станут виртуальные панорамы (3D-панорамы, круглые панорамы, 360-градусные фотопанорамы) с изображением объектов культурного наследия, отдельных экспонатов, выставочных стендов, на которые необходимо обратить внимание виртуального посетителя. Ведущей формой подачи информации будет виртуальный тур, включающий анимационные объекты, звуковое сопровождение, мультимедийные элементы. Такая экскурсия может быть создана на основе фотографий, сделанных при реальной съемке, и смоделированного 3D-пространства или их комбинации.

Виртуальный музейный фонд предлагается сформировать на основе информации о наиболее ценных материальных музейных предметах, которые хранятся в музеях стран СНГ, а также памятниках архитектуры, природных памятниках, археологических находках.-0-