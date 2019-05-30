Концепция закона о социальном предпринимательстве прорабатывается в Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект концепции закона о социальном предпринимательстве прорабатывается в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

"В 2017 году наш НИИ провел исследование по теме социального предпринимательства, поскольку она актуальна во всем мире. После того как мы получили результаты, предложили разработать проект концепции закона о социальном предпринимательстве. Пока заглавную роль в этой работе играет Министерство труда и социальной защиты, - рассказал Олег Токун. - В этом году была создана межведомственная рабочая группа, куда приглашены коллеги из других органов госуправления, в частности министерств экономики, финансов, по налогам и сборам, здравоохранения, природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также представители бизнес-сообщества и негосударственных общественных организаций. Сейчас концепция практически на выходе, обсуждается на общественно-консультативном совете Минтруда, а после одобрения направим ее в правительство с предложением разрабатывать в следующем году уже проект закона".

По словам представителя Минтруда, социальное предпринимательство как явление существует в Беларуси довольно продолжительное время. Ряд предприятий даже специально создаются для реализации общественно важных и полезных инициатив. Но только юридически они не называются социальным предприятием. "В первую очередь такой бизнес хочет признания, получения юридического статуса. Поэтому мы предлагаем ввести понятийный аппарат, термины "социальное предприятие", "социальный инвестор" и другие. Определим перечень проблем, которые будут решать такие предприятия, и способы их работы. Прежде всего это вопросы трудоустройства. Ведь работа над концепцией как раз и начиналась с идеи использовать социальное предпринимательство для вовлечения в трудовую деятельность людей с инвалидностью и другие уязвимые группы. Потом круг вопросов, социальных задач стал расширяться", - отметил Олег Токун.

Он добавил, что такие предприниматели даже не просят особых преференций, налоговых послаблений. Просто есть собственники бизнеса, для которых зарабатывание прибыли не является самоцелью, они могут себе позволить инвестировать средства в социально значимые инициативы (например, в улучшение экологической ситуации, занятость тех, кому сложно конкурировать на рынке труда). Тем не менее глава о поддержке социального предпринимательства в концепции есть, она предполагает в основном нематериальные аспекты.-0-