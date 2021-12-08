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08 декабря 2021, 17:42

Концепцию биобезопасности планируют принять в Беларуси

Александр Субботин. Фото из архива
Александр Субботин. Фото из архива

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепцию (доктрину) биологической безопасности планируют принять в Беларуси, сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время научно-практической конференции "Биологическая безопасность Республики Беларусь: национальные интересы, угрозы, стратегические направления обеспечения, оценка состояния", передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовлен проект концепции (доктрины) биологической безопасности. Работали над этим документом идейные люди. Благодаря вашим усилиям, таланту и трудолюбию получилась достаточно стройная доктрина, которую немного "причесать" и можно будет писать более подробный план по каждому направлению", - сказал Александр Субботин, обращаясь к участникам конференции.

Он отметил, что глава государства поддержал развитие этого направления.

"Формируя биологическую безопасность, мы обеспечиваем будущее нашим детям, внукам, нашим потомкам", - сказал Александр Субботин.

По итогам мероприятия участники решили при совершенствовании Концепции национальной безопасности выделить обеспечение биобезопасности в отдельную сферу национальной безопасности Беларуси. Это позволит унифицировать подходы к мониторингу биологических рисков по направлениям, усовершенствовать межведомственное взаимодействие при реализации механизмов реагирования, а также сформировать единую политику по вопросу противодействия биологическим угрозам.

Научно-практическая конференция состоялась сегодня на базе Белорусского государственного медицинского университета. Она организована Министерством здравоохранения, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, Белорусским государственным медицинским университетом. В работе межведомственной конференции принимали участие специалисты министерств здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, природных ресурсов и охраны окружающей среды, Совета безопасности Беларуси, Национальной академии наук.

Актуальность данной проблемы обусловлена нарастанием социально-экономической и геополитической значимости негативного влияния на жизнедеятельность человека и окружающую среду биологических угроз. Они обусловлены многократно возросшим количеством трансграничных поездок, миграцией, ростом международной торговли, развитием науки и биотехнологий, природными катаклизмами, терроризмом.-0-

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Теги
безопасность биотехнологии наука Субботин
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