Концепцию формирования общего рынка труда актуализируют в СНГ

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве Независимых Государств продолжают актуализировать Концепцию поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы. Разрабатывается план мероприятий по ее реализации. Заседание рабочей группы по этим вопросам состоялось сегодня онлайн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участвовали представители Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Члены рабочей группы обсудили предложения по актуализации концепции и отметили необходимость консолидированной работы, в том числе с участием заинтересованных органов отраслевого сотрудничества СНГ.

В пресс-службе уточнили: концепцию актуализируют в соответствии с планом мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года. В документе определены задачи по выработке согласованных подходов к созданию правовых и институциональных условий для рационального использования трудового потенциала государств СНГ, а также свободного перемещения рабочей силы, адаптации мигрантов к требованиям и обычаям государства трудоустройства.-0-