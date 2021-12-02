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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепцию Кодекса о здравоохранении начнут разрабатывать в Беларуси в 2022 году, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.
"Со следующего года мы начнем разрабатывать концепцию Кодекса о здравоохранении Республики Беларусь. Перед нами стоит большая и важная задача кодифицировать всю систему здравоохранения. Это сложный процесс, к которому мы планируем приступить", - сказал Дмитрий Пиневич.
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