Концепцию развития хирургической помощи разрабатывают в Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывают концепцию развития хирургической помощи населению страны, сообщил журналистам директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам очень важно, чтобы пациент, который живет в небольшом городе, получал медпомощь такого же уровня, как и пациент, живущий в Минске, - сказал Олег Руммо. - Важно так перегруппировать и оптимизировать наши силы, чтобы создать крупные межрайонные центры. Разработкой таких подходов занимается наш центр".

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