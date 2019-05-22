Концепцию развития хирургической помощи разрабатывают в Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывают концепцию развития хирургической помощи населению страны, сообщил журналистам директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, передает корреспондент БЕЛТА.
"Нам очень важно, чтобы пациент, который живет в небольшом городе, получал медпомощь такого же уровня, как и пациент, живущий в Минске, - сказал Олег Руммо. - Важно так перегруппировать и оптимизировать наши силы, чтобы создать крупные межрайонные центры. Разработкой таких подходов занимается наш центр".
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.312 BYN
|2.318 BYN
|USD
|2.0759 BYN
|2.073 BYN
|2.077 BYN
|RUB
|3.2154 BYN
|3.212 BYN
|3.224 BYN