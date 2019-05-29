Концепцию совершенствования закона о местном управлении и самоуправлении планируется подготовить в течение 2019 года

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепцию совершенствования закона "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" планируется подготовить в течение 2019 года. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Национального собрания Александр Попков во время круглого стола "Местное самоуправление: на пути к совершенствованию" в пресс-центре БЕЛТА.

"Есть определенная дорожная карта по подготовке изменений в закон, она содержит целый перечень организационных мероприятий, которые мы должны провести, - отметил Александр Попков. - В обязательном порядке будет учитываться мнение людей".

По словам сенатора, задача местного самоуправления и региональной политики в целом заключается в том, чтобы решать вопросы, с которыми сталкивается конкретный человек. Это вопросы здравоохранения, продовольствия, заработной платы, занятости и многие другие. Однако, несмотря на то, что в Беларуси заложены конституционные основы местного самоуправления, приняты базовые нормативные правовые акты, деятельность местных органов власти не приносит ожидаемых результатов.

"Сегодняшние реалии требуют от органов местного самоуправления не только простого выполнения своих функций по предоставлению услуг населению, но и проявления инициативы, направленной на устойчивое развитие территорий", - подчеркнул он.

Как показывает зарубежный опыт, население и образуемые им органы гораздо лучше могут решать задачи повышения уровня и качества жизни, эффективнее помогать людям, нежели государственные органы при централизованном управлении местными делами.

Поэтому, полагает сенатор, одна из самых главных задач - более активное вовлечение граждан в решение общих местных проблем. "В начале 1990-х годов четко организованная вертикаль власти помогла сохранить страну. Сегодня мы уже прошли определенные этапы развития и видим, что можем говорить о более широких властных полномочиях на местах", - подчеркнул он.

Для этого нужно формировать у людей понимание, что от них многое зависит. "Сейчас все ждут, что кто-то им обеспечит те или иные блага. А нужно перестроить сознание людей так, чтобы и местная власть, и население были готовы решать многие вопросы совместно", - убежден Александр Попков.

"Полагаю, что в течение этого года мы предложим концепцию совершенствования закона "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь", которая станет предметом всестороннего обсуждения", - сказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики.

В соответствии с Конституцией Беларуси местное управление и самоуправление осуществляется гражданами через местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, органы территориального общественного самоуправления, местные референдумы, собрания и другие формы прямого участия в государственных и общественных делах. В республике действует 1309 местных Советов депутатов, в том числе 1174 первичного уровня, где работают около 18 тыс. депутатов. В органах территориального общественного самоуправления работают 75 тыс. человек.-0-

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