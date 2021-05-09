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09 мая 2021, 09:00

Концерты, солдатская каша и фейерверки - празднование Дня Победы проходит во всех уголках страны

Фото из архива
Фото из архива
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия в честь 76-й годовщины Великой Победы проходят сегодня в Минске и регионах, сообщает БЕЛТА.

В 11.00 состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу Победы. Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны придут официальные делегации государственных органов, трудовых коллективов столичных предприятий, представителей общественных и профсоюзных организаций, администраций районов, духовенство, депутаты, молодежь. Завершит мероприятие массовое исполнение песни "День Победы" при участии ведущих хоровых коллективов республики и детских хоровых коллективов. В финале на площади будут развернуты флаги СССР и Республики Беларусь и взлетят тысячи воздушных шаров в цветах государственной символики - зелено-красного цвета.

В это же время в парке Победы начнется праздничная тематическая программа, в которой примут участие оркестры и вокально-инструментальные коллективы, пройдут показательные выступления по рукопашному бою, а военнослужащие кинологического центра Вооруженных Сил продемонстрируют свое мастерство в дрессуре служебных собак. Главной особенностью праздника станет выставка военной техники. На празднике будет работать полевая кухня. Все мероприятия продлятся до 17.00.

В 12.00 у Дворца спорта стартует концертная программа "Моя весна! Моя Победа!". Концерт позволит окунуться в атмосферу довоенного времени, послушать фронтовые песни и популярные произведения военных лет. Мелодиями можно будет наслаждаться до 23.00. Там же, на площадке у Дворца спорта, уже с 10.00 развернется праздничная ярмарка.

Не менее насыщенной будет и вечерняя программа. Так, в 18.00 на площади Государственного флага пройдет торжественное чествование государственных символов - герба и флага. По окончании планируется пролет вертолетов с изображением Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь, а затем самолетов Министерства обороны.

В 21.30 на площади Победы пройдет праздничный гала-концерт "Подвиг народа бессмертен". Он будет построен в форме высокотехнологичного шоу, на сочетании визуальных эффектов и спецэффектов использования хроникальных фотографий и видеокадров. В основу сюжета концерта будут положены героические истории объединения белорусов для борьбы с врагом, подвиги людей разных профессий и социальных групп - врачей, медиков, учителей и многих других, благодаря которым мы сейчас живем в мирной стране. В концерте также планируется участие ведущих коллективов страны, а также талантливой молодежи.

Финальным аккордом 9 мая станет праздничный фейерверк, который раскрасит небо Минска в 23.00. Организаторы обещают поразить зрителей разнообразием цветов и форм огненного шоу. Фейерверк минчане смогут увидеть в пяти точках города. Основной точкой станет парк имени Янки Купалы. Также фейерверки будут организованы в парках имени Павлова, имени Уго Чавеса, на набережной в микрорайоне Дрозды и у культурно-спортивного комплекса "Чижовка-Арена". Подготовлено специальное музыкальное сопровождение. Как ожидается, фейерверк продлится порядка 10 минут.

Одновременно праздничные фейерверки и салюты состоятся во всех областных центрах республики.

В Минске праздничные концерты, интерактивные площадки, выставки военной техники и вооружения, традиционные полевые кухни организуют в каждом районе. Как и в предыдущие годы, большинство площадок для отдыха будут располагаться в парковых зонах. Стрелковый тир, спортивные и интеллектуальные конкурсы подготовят сразу в нескольких местах столицы: в Комаровском сквере, парке имени Янки Купалы, парке имени Павлова, парке экстремальных видов спорта, возле Национальной библиотеки Беларуси и спортивного комплекса "Чижовка-Арена".

Столичный регион в День Победы тоже будет насыщен яркими развлекательными и спортивными мероприятиями. В Борисове проведут танцевальный флешмоб "Синий платочек" и мастер-классы по стрижкам, популярным в военные годы, в Дзержинске организуют музыкальный флешмоб, а в Молодечно окунуться в атмосферу довоенного времени помогут выступления местных творческих коллективов. Лучших школьников примут в пионеры в Старых Дорогах, молодежную эстафету "Беларусь начинается с меня" запустят в городском парке Клецка. Концерты и флешмобы пройдут и в других городах региона.

В Бресте праздничная программа начнется в 9.30 на главной площади города. Здесь пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. Оттуда военнослужащие Брестского гарнизона и студенческая молодежь с большим полотнищем флага пройдут в Брестскую крепость-герой. В 11.00 в мемориальном комплексе состоится традиционная церемония возложения цветов к Вечному огню и плитам некрополя и митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Затем с программой "Память сердца" на площадь Церемониалов выйдут городской духовой оркестр и образцово-показательный оркестр Брестской пограничной группы.

Праздничные мероприятия в этот день пройдут в разных уголках города. Так, на набережной Ф.Скорины в районе Городского сада запланирован оpen air "Цветы Великой Победы". В парке культуры и отдыха состоится Х открытый чемпионат города по айсштоку, концерт творческих самодеятельных коллективов городского центра культуры, выставка военной техники и вооружения. В микрорайоне Восток на площадке у торгового центра "Экватор" организуют праздник "Я хочу, чтобы не было больше войны" с участием детских вокальных студий, показательными выступлениями военнослужащих.

В Гродно основные праздничные мероприятия пройдут у Кургана Славы. Откроется праздник в 11.00 торжественным митингом и церемонией возложения венков. Дальше гуляния продолжатся на нескольких площадках в районе Кургана Славы. На площадке "Песни Победы" в режиме нон-стоп до позднего вечера будут выступать оркестры, артисты, эстрадные и народные коллективы. В программу праздника также вошел областной фестиваль патриотической песни "Сердце земли моей", организованный областной организацией БРСМ.

Еще одна локация - "Привал Победы" - развернется на "рубеже Карбышева" рядом с Курганом Славы. Ее гостей также ждут концерты и интерактивные тематические площадки - "Полевая почта", "Полевая аптека", "Медсанчасть", "Полевая парикмахерская" и многие другие. Также будет работать школьный выездной музей, фотозоны. Кроме того, на этой локации будут представлены образцы современного вооружения армии. Военнослужащие проведут показательные выступления. Запланировано и традиционное угощение солдатской кашей. Вечером состоится выступление Алексея Хлестова.

Митинги, возложения венков, праздничные мероприятия пройдут во всех районах Гродненской области. Среди них немало уникальных, например, фото и видеочелленджи, спортивно-патриотические марафоны. А в Слониме, к примеру, в этот день проведут "Бал победы", в Вороново для гостей праздника прямо на улицах разыграют сценки из любимых военных фильмов. В Гродненском районе пройдет музыкальная акция "Станция победы" - артисты выступят на автобусных и железнодорожных станциях региона.

В Гомеле праздничный марафон ко Дню Победы откроет шествие ветеранов, трудящихся и творческой молодежи. Живая колонна стартует в 10.00 от площади Восстания и пройдет до площади Ленина. Продолжит программу торжественный митинг с церемонией возложения венков и цветов к мемориалу на площади Труда и минутой молчания. В полдень на новой набережной реки Сож состоится военно-исторический фест "Рубежи-2021". Здесь же развернется тематический музей под открытым небом.

Праздничные площадки будут работать во всех районах Гомеля. В Советском районе в квест-игре предложат пройти "Дорогами Великой Победы", также прочувствовать атмосферу мая 1945 года помогут интерактивные площадки "Письмо с фронта", "Голубь мира", "Букет победителю". В Новобелицком районе развернутся театрализованные локации "Партизанская поляна", "Военный госпиталь", "Мы победили!". С 18.00 до 19.00 потомков победителей угостит военно-полевая кухня "Солдатская каша". Фестиваль красок ColorFest "Краски Победы!", выставка районного отдела Департамента охраны МВД, интерактив и фотозоны, выставки и концерт - в афише Железнодорожного района. В Центральном районе приглашают на тематический интерактив, сочетающий памятные зоны и локации с современными развлечениями.

День Победы в Могилеве начнется на площади Славы с торжественного мероприятия "В сердцах поколений - Великая Победа!". Здесь пройдет акция "Беларусь помнит" и молодежная патриотическая акция "Гордимся Родиной своей", посвященная Дню Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь. В течение дня на площади будет работать выставка военной техники.

На протяжении всего праздничного дня на открытых площадках города будут проходить тематические концерты, различные флешмобы и выставки. В Печерском лесопарке для гостей и жителей областного центра подготовят праздничную программу - выступления будут проходить на центральной эстраде и солдатской поляне. Здесь же можно будет угоститься солдатской кашей. Большой праздничный концерт "Во славу Великой Победы" в исполнении артистов Могилевской областной филармонии с участием творческих коллективов Дворца культуры области, Могилевского городского центра культуры и досуга, учреждений образования и культуры города Могилева начнется в 20.00 на площади Славы.

В Витебске основные мероприятия развернутся на площади Победы. Начнется праздник с шествия от площади Ленина к площади Победы, где будут возложены цветы к монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины, состоится митинг. Также на главной площади города организуют праздничную концертную программу, в том числе с участием духовых оркестров, спортивные игры, конкурсы, выставку военной техники. На аллее воинской славы витебчане и гости города смогут увидеть обмундирование и униформу солдат и офицеров Красной армии военных лет.-0-

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