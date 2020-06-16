Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием поддержит повторное заболачивание земель в Гомельской области

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием и Республика Корея поддержат повторное заболачивание торфяников в Гомельской области, сообщил сегодня журналистам заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Кузьмич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году предусмотрено повторное заболачивание торфяников в Хойникском и Калинковичском районах Гомельской области. Работу планировали реализовать при поддержке правительства Республики Корея и Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием во время второй фазы проекта "Восстановление осушенных торфяников в Беларуси". Как раз накануне Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой соответствующее соглашение успешно подписано, началась работа по национальной регистрации проекта", - отметил Андрей Кузьмич.

Планируется, что основные мероприятия по проекту будут проведены уже до конца 2020 года. Повторное заболачивание торфяников предусмотрено на территории не менее 2 тыс. га.

В 2018-2019 годах по проекту "Восстановление осушенных торфяников в Беларуси" проведено повторное заболачивание более 1 тыс. га торфяников в юго-восточном регионе Могилевской области (Чериковский и Костюковичский районы).

Экологическая реабилитация осушенных торфяников через их повторное заболачивание позволит предотвратить торфяные пожары, улучшить региональную экологическую обстановку, создать условия для обитания охраняемых и ресурсных видов флоры и фауны.-0-