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18 октября 2021, 18:24

Конверт с оригинальной маркой выпустили к юбилею БГУ

Фото пресс-службы БГУ
Фото пресс-службы БГУ

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конверт с оригинальной маркой "100 гадоў Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту" официально введен в оборот. Торжественная церемония гашения прошла сегодня с участием министра связи и информатизации Константина Шульгана и ректора БГУ Андрея Короля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Константина Шульган отметил, что конверт с оригинальной маркой позволит людям в разных уголках мира узнать о БГУ, его значимых результатах, позициях в международных рейтингах, замечательных руководителях, преподавателях и студентах. Накануне 100-летнего юбилея министр пожелал вузу процветания, высоких достижений, здоровья и энергии всему коллективу.

Важность этого события, со слов Андрея Короля, заключается в признании и глубоком уважении к людям, которые в течение столетнего периода создавали историю БГУ. Рассказывая о филателистическом наследии БГУ, ректор отметил символичность введения в оборот конверта к 100-летию вуза, так как это своего рода сохранение и возврат к традициям с глубокими корнями и смыслом.

Конверт выполнен в корпоративных синих тонах БГУ. На конверте и марке изображены главный корпус и юбилейный логотип вуза в форме белорусского орнамента "восьмирог". Центральное место отведено отличительному знаку университета - гербу БГУ.

Фото пресс-службы БГУ
Фото пресс-службы БГУ

Тираж конвертов составил 20 тыс. экземпляров. Приобрести их можно в почтовом салоне Минского главпочтамта, а также почтовых отделениях страны. Разработчиком конверта и спецштемпеля выступила ведущий дизайнер издательского центра "Марка" Белпочты Светлана Цырулик.

Введение памятного конверта со знаковым изображением 100-летия БГУ позволит увековечить важное событие в истории белорусского образования. С БГУ начинается становление отечественной университетской системы и науки. В 1921 году он стал первым университетом и до 1969 года единственный имел этот статус. Любой представитель, выпускник, студент БГУ и все желающие смогут отправить открытку или письмо в символичном конверте своим однокурсникам, коллегам или партнерам, тем самым напомнить и приобщить их к празднованию векового юбилея старейшего вуза Беларуси.

Конверт с оригинальной маркой "100 гадоў Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту" станет центральным в филателистическом наследии БГУ. Сегодня в Музее истории вуза хранится маркированный конверт 1998 года, выполненный к 120-летию со дня рождения первого ректора Владимира Пичеты. Кроме того, в 2017 году был выпущен конверт с изображениями выдающихся ученых Беларуси, среди которых историк и один из основателей БГУ Всеволод Игнатовский, выпускник и доцент БГУ с 1954 по 1963 год Николай Борисевич. Также в обороте в 2001 году появился конверт к 110-летию со дня рождения ученого-географа БГУ Аркадия Смолича.

Белорусский государственный университет 30 октября 2021 года отметит 100-летие. Это событие внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что наделяет мероприятие международным статусом, подтверждает значимый вклад белорусского вуза в развитие мирового образования и науки.

За почти столетний рубеж БГУ подготовил свыше 185 тыс. специалистов, 4,7 тыс. кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. В числе выпускников известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.-0-

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