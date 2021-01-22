Кооперацию университетов на основе совместных исследований и разработок обсудили в Минске

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета молодых ученых при Министерстве образования прошло сегодня на базе Белорусского национального технического университета в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Совет был создан весной 2020 года. "В нем представлены по одному человеку от каждого университета, подчиненного Министерству образования. Задача совета - привлечение молодежи в науку, чтобы как можно больше талантливых молодых людей оставались в университетах и занимались наукой, то есть становились преподавателями и учеными", - рассказал заведующий кафедрой "Торговое и рекламное оборудование" БНТУ Алексей Ермаков.

По его словам, Совет молодых ученых - это обратная связь между вузами и профильным ведомством. Здесь представлены аспиранты, магистранты, преподаватели, заведующие кафедрами. "Важный аспект работы совета - это общение со школьниками, популяризация науки и повышение количества защит диссертаций", - отметил завкафедрой.

Участие в заседании приняла первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова. "Во время встречи были подняты вопросы, которые касаются нового Кодекса об образовании. Какие в нем изменения, что предусмотрено, как видит это все Министерство образования. Беларусь в Болонском процессе, какие изменения назрели во вступительной кампании. Затронули вопросы социальной поддержки молодых ученых и преподавателей - какие проблемы есть и как они решаются", - добавил Алексей Ермаков.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога в преддверии Дня белорусской науки. Участники ознакомились с учебно-научно-инновационным комплексом на базе опытного завода "Политехник". Молодые исследователи увидели, как инновационные идеи воплощаются в жизнь благодаря опытной команде профессионалов. Одной из тем для обсуждения стала кооперация университетов на основе совместных исследований и разработок.-0-