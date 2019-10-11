"Копили на мебель – а теперь столько новых планов!". Как распорядится выигрышем в 100 000 рублей Ирина Раганьян?

Никакая ненастная погода не омрачит радость победы - доказано победителями 130-го тура игры "Удача в придачу!" . 8 октября четверым счастливчикам по результатам минувшего тура повезло выиграть крупные денежные суммы: главный приз в 100 000 рублей и три приза по 40 000 рублей.

А сегодня, 10 октября, в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 главным победителям 130-го тура вручили СТАТУСкарты от Статусбанка с перечисленными выигрышами. Как светятся глаза от радости у этих счастливчиков! Аплодисменты и искренние поздравления сегодня звучат в адрес пенсионерки Ирины Раганьян из города Борисова, выигравшей 100 000 рублей, а также обладателей призов по 40 000 рублей: мамы в декрете из Светлогорска Екатерины Губчик, дежурного на железнодорожной станции Алексея Степанькова из Орши, а также пенсионерки Натальи Зайцевой из Минска.

Красивые, счастливые и с множеством планов на выигранные суммы - это все о победителях 130-го тура игры "Удача в придачу!"

"Бог на темечко руку положил!" - пенсионерка Ирина Раганьян не может нарадоваться своей победе

Пенсионерка Ирина Раганьян участвует в игре "Удача в придачу!" давно: неоднократно выигрывала мелкие призы, а все потому, что никогда не забывала о "товарах удачи". В 130-м туре Ирине повезло особенно: она выиграла главный приз - 100 000 рублей.

Ирина Григорьевна кокетничает: "Специально нарядилась в зеленый на церемонию вручения призов, чтобы быть под цвет игры!"

- Я кормила внука, а муж в другой комнате смотрел телевизор, как вдруг ему позвонила сестра: включай, мол, ОНТ. Включил - а там наша фамилия на экране! Вот так мы узнали о победе, а потом уже и из студии позвонили, - вспоминает вечер 8 октября Ирина Григорьевна.

Ирина Раганьян никогда не уходит из "Евроопт" без "товаров удачи". И не зря! Подтверждение тому - выигрыш 100 000 рублей!

- Честно говоря, мы до сих пор в шоке и до сих пор не придумали, куда потратим такую сумму. Долго копили на новую мебель, а теперь и мебель купим, и отдохнуть съездим, и поможем старшим внукам-выпускникам, ведь они собираются поступать учиться в Минск, можно помочь в покупке квартиры в столице, - делится планами на выигрыш счастливая победительница.

- Я всегда думала, что выигрывают только те, кому Бог руку на темечко положил, - рассуждает Ирина Раганьян. - Вот, выходит, что положил и мне!

Планов - уйма! Для молодой семьи такой выигрыш - хорошее подспорье!

Екатерина Губчик из Светлогорска находится в декретном отпуске с годовалым малышом, а до этого работала специалистом по работе с клиентами в местной телекомпании. И хотя Екатерина сама так или иначе связана с телевидением, розыгрыш призов 130-го тура девушка не смотрела.

Екатерина Губчик приехала на церемонию вручения призов с мамой и годовалым малышом Димой. Приз в 40 000 рублей позволит молодой семье решить много вопросов!

- О выигрыше мне первой сообщила моя бабуля! Она сама не так давно выиграла 500 рублей и потому внимательно следит за эфирами. Увидев мою фамилию на экране, бабушка сразу позвонила мне с поздравлениями, - делится Екатерина Губчик.

- В "Евроопт" мы ходим постоянно, всегда стараемся, чтобы в каждом туре был хоть один игровой код. Так и в этот раз: я взяла овощную смесь, а на кассе мне подсказали, что не хватает совсем чуть-чуть для кода. Я взяла бисквит для сына, и полученный код стал победным, - не скрывает радости счастливица.

Для молодой семьи выигрыш 40 000 рублей - отличная помощь для решения множества вопросов. Недавно семья Губчик приобрела жилье, нужно отдать долги, обустроить квартиру, также Екатерина с мужем мечтают об автомобиле, да и малыш растет так быстро - деньги лишними не будут!

"Вы даже не представляете, как мне помогут эти деньги!" История победы Натальи Зайцевой из Минска

Пенсионерка Наталья Зайцева из Минска еще полтора года назад работала в Национальной академии наук Беларуси - занималась подготовкой научных кадров. Однако в связи с внезапным инсультом мужа, бывшего подводника, женщина вышла на пенсию. Теперь Наталья ухаживает за двумя лежачими больными: супругом и 95-летней слепой мамой.

Наталья Зайцева не скрывает: новость о победе так взволновала, что невозможно было сдержать слез!

- Пенсия у меня не такая и большая, огромная ее часть уходит на лекарства, перевозку мужа по больницам, поликлиникам… Я давно мечтала о том, чтобы хоть как-то облегчить ему жизнь, ведь сейчас наука изобрела такое большое количество специализированного оборудования для людей, оказавшихся в его ситуации, - делится Наталья Зайцева.

Что ж, выигрыш 40 000 рублей поможет Наталье Владимировне и ее самым близким людям решить множество вопросов.

- У нас рядом есть маленький "Евроопт", и я туда хожу практически каждый день. Иногда беру что-то впрок, иногда покупаю сладости - у меня ведь подрастает пятеро внуков. Всегда стараюсь набрать "товаров удачи" на два рубля, и вот, наконец, мне так крупно повезло! Вы даже не представляете, как мне помогут эти деньги! - искренне радуется победительница.

"Жена села на пол от такой новости!": сотрудник железной дороги из Орши рассказывает о реакции семьи на победу

Вечером 8 октября Алексей Степаньков, дежурный на железнодорожной станции из Орши, забрал сына из детского сада и пришел домой, как вдруг раздался звонок из студии игры…

День рождения теперь двойной праздник для Алексея Степанькова! Он выиграл 40 000 рублей!

- Я был уверен, что это друзья меня так разыгрывают, - делится своими первыми эмоциями победитель. - Раньше я уже выигрывал два раза по 5 рублей, а теперь сразу 40 000! Такая сумма поможет нам полностью погасить кредит, который мы брали на покупку жилья!

Накануне дня рождения Алексей пошел в магазин за покупками. На кассе поинтересовался, сколько необходимо добрать для получения игрового кода. Предложили докупить печенье или шоколадный батончик. Алексей решил взять и то, и другое. Так ему было начислено три игровых кода, один из которых и стал победным!

- Жена, как узнала, что я стал победителем, - просто села на полу в комнате! Такая новость - это шок, - смеется счастливчик. - Ну, а на следующий день, как пришел на работу - стал получать поздравления от коллег: все за меня очень рады!

Продолжается 131-й тур игры. Кто следующий в очереди на победу?

Счастливые победители 130-го тура празднуют встречу с удачей! Кто же следующий в очереди на суперпризы? Конечно, покупатели магазинов "Евроопт" и "Хит!" , а также онлайн-гипермаркета "Е-доставка" , которые соберут игровые коды в период с 7 по 20 октября. Розыгрыш 131-го тура игры состоится 22 октября в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6. Начало розыгрыша - в 18:20, а его прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале ОНТ, сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Среди участников текущего тура будет разыграно более 12 000 призов, в числе которых - суперприз в 100 000 рублей и три суммы по 40 000 рублей.

131-й тур игры в самом разгаре! Его участников ждут более 12 000 призов, включая крупные денежные суммы!

Желаем удачи и победы всем участникам игры! Пусть заветный звонок удачи раздастся именно в вашем доме!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 130". Срок проведения: 23.09.2019 г. - 12.12.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3636 от 09.09.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 131". Срок проведения: 07.10.2019 г. - 26.12.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3645 от 30.09.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Размещение рекламы на БЕЛТА