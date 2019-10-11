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11 октября 2019, 09:00

"Копили на мебель – а теперь столько новых планов!". Как распорядится выигрышем в 100 000 рублей Ирина Раганьян?

Пенсионерка Ирина Раганьян из Борисова - главная героиня 130-го тура игры "Удача в придачу!"
Пенсионерка Ирина Раганьян из Борисова - главная героиня 130-го тура игры "Удача в придачу!"

Никакая ненастная погода не омрачит радость победы - доказано победителями 130-го тура игры "Удача в придачу!". 8 октября четверым счастливчикам по результатам минувшего тура повезло выиграть крупные денежные суммы: главный приз в 100 000 рублей и три приза по 40 000 рублей.

А сегодня, 10 октября, в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 главным победителям 130-го тура вручили СТАТУСкарты от Статусбанка с перечисленными выигрышами. Как светятся глаза от радости у этих счастливчиков! Аплодисменты и искренние поздравления сегодня звучат в адрес пенсионерки Ирины Раганьян из города Борисова, выигравшей 100 000 рублей, а также обладателей призов по 40 000 рублей: мамы в декрете из Светлогорска Екатерины Губчик, дежурного на железнодорожной станции Алексея Степанькова из Орши, а также пенсионерки Натальи Зайцевой из Минска.

Красивые, счастливые и с множеством планов на выигранные суммы - это все о победителях 130-го тура игры "Удача в придачу!"
Красивые, счастливые и с множеством планов на выигранные суммы - это все о победителях 130-го тура игры "Удача в придачу!"

"Бог на темечко руку положил!" - пенсионерка Ирина Раганьян не может нарадоваться своей победе

Пенсионерка Ирина Раганьян участвует в игре "Удача в придачу!" давно: неоднократно выигрывала мелкие призы, а все потому, что никогда не забывала о "товарах удачи". В 130-м туре Ирине повезло особенно: она выиграла главный приз - 100 000 рублей.

Ирина Григорьевна кокетничает: "Специально нарядилась в зеленый на церемонию вручения призов, чтобы быть под цвет игры!"
Ирина Григорьевна кокетничает: "Специально нарядилась в зеленый на церемонию вручения призов, чтобы быть под цвет игры!"

- Я кормила внука, а муж в другой комнате смотрел телевизор, как вдруг ему позвонила сестра: включай, мол, ОНТ. Включил - а там наша фамилия на экране! Вот так мы узнали о победе, а потом уже и из студии позвонили, - вспоминает вечер 8 октября Ирина Григорьевна.

Ирина Раганьян никогда не уходит из "Евроопт" без "товаров удачи". И не зря! Подтверждение тому - выигрыш 100 000 рублей!
Ирина Раганьян никогда не уходит из "Евроопт" без "товаров удачи". И не зря! Подтверждение тому - выигрыш 100 000 рублей!

- Честно говоря, мы до сих пор в шоке и до сих пор не придумали, куда потратим такую сумму. Долго копили на новую мебель, а теперь и мебель купим, и отдохнуть съездим, и поможем старшим внукам-выпускникам, ведь они собираются поступать учиться в Минск, можно помочь в покупке квартиры в столице, - делится планами на выигрыш счастливая победительница.

- Я всегда думала, что выигрывают только те, кому Бог руку на темечко положил, - рассуждает Ирина Раганьян. - Вот, выходит, что положил и мне!

Планов - уйма! Для молодой семьи такой выигрыш - хорошее подспорье!

Екатерина Губчик из Светлогорска находится в декретном отпуске с годовалым малышом, а до этого работала специалистом по работе с клиентами в местной телекомпании. И хотя Екатерина сама так или иначе связана с телевидением, розыгрыш призов 130-го тура девушка не смотрела.

Екатерина Губчик приехала на церемонию вручения призов с мамой и годовалым малышом Димой. Приз в 40 000 рублей позволит молодой семье решить много вопросов!
Екатерина Губчик приехала на церемонию вручения призов с мамой и годовалым малышом Димой. Приз в 40 000 рублей позволит молодой семье решить много вопросов!

- О выигрыше мне первой сообщила моя бабуля! Она сама не так давно выиграла 500 рублей и потому внимательно следит за эфирами. Увидев мою фамилию на экране, бабушка сразу позвонила мне с поздравлениями, - делится Екатерина Губчик.

- В "Евроопт" мы ходим постоянно, всегда стараемся, чтобы в каждом туре был хоть один игровой код. Так и в этот раз: я взяла овощную смесь, а на кассе мне подсказали, что не хватает совсем чуть-чуть для кода. Я взяла бисквит для сына, и полученный код стал победным, - не скрывает радости счастливица.

Для молодой семьи выигрыш 40 000 рублей - отличная помощь для решения множества вопросов. Недавно семья Губчик приобрела жилье, нужно отдать долги, обустроить квартиру, также Екатерина с мужем мечтают об автомобиле, да и малыш растет так быстро - деньги лишними не будут!

"Вы даже не представляете, как мне помогут эти деньги!" История победы Натальи Зайцевой из Минска

Пенсионерка Наталья Зайцева из Минска еще полтора года назад работала в Национальной академии наук Беларуси - занималась подготовкой научных кадров. Однако в связи с внезапным инсультом мужа, бывшего подводника, женщина вышла на пенсию. Теперь Наталья ухаживает за двумя лежачими больными: супругом и 95-летней слепой мамой.

Наталья Зайцева не скрывает: новость о победе так взволновала, что невозможно было сдержать слез!
Наталья Зайцева не скрывает: новость о победе так взволновала, что невозможно было сдержать слез!

- Пенсия у меня не такая и большая, огромная ее часть уходит на лекарства, перевозку мужа по больницам, поликлиникам… Я давно мечтала о том, чтобы хоть как-то облегчить ему жизнь, ведь сейчас наука изобрела такое большое количество специализированного оборудования для людей, оказавшихся в его ситуации, - делится Наталья Зайцева.

Что ж, выигрыш 40 000 рублей поможет Наталье Владимировне и ее самым близким людям решить множество вопросов.

- У нас рядом есть маленький "Евроопт", и я туда хожу практически каждый день. Иногда беру что-то впрок, иногда покупаю сладости - у меня ведь подрастает пятеро внуков. Всегда стараюсь набрать "товаров удачи" на два рубля, и вот, наконец, мне так крупно повезло! Вы даже не представляете, как мне помогут эти деньги! - искренне радуется победительница.

"Жена села на пол от такой новости!": сотрудник железной дороги из Орши рассказывает о реакции семьи на победу

Вечером 8 октября Алексей Степаньков, дежурный на железнодорожной станции из Орши, забрал сына из детского сада и пришел домой, как вдруг раздался звонок из студии игры…

День рождения теперь двойной праздник для Алексея Степанькова! Он выиграл 40 000 рублей!
День рождения теперь двойной праздник для Алексея Степанькова! Он выиграл 40 000 рублей!

- Я был уверен, что это друзья меня так разыгрывают, - делится своими первыми эмоциями победитель. - Раньше я уже выигрывал два раза по 5 рублей, а теперь сразу 40 000! Такая сумма поможет нам полностью погасить кредит, который мы брали на покупку жилья!

Накануне дня рождения Алексей пошел в магазин за покупками. На кассе поинтересовался, сколько необходимо добрать для получения игрового кода. Предложили докупить печенье или шоколадный батончик. Алексей решил взять и то, и другое. Так ему было начислено три игровых кода, один из которых и стал победным!

- Жена, как узнала, что я стал победителем, - просто села на полу в комнате! Такая новость - это шок, - смеется счастливчик. - Ну, а на следующий день, как пришел на работу - стал получать поздравления от коллег: все за меня очень рады!

Продолжается 131-й тур игры. Кто следующий в очереди на победу?

Счастливые победители 130-го тура празднуют встречу с удачей! Кто же следующий в очереди на суперпризы? Конечно, покупатели магазинов "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркета "Е-доставка", которые соберут игровые коды в период с 7 по 20 октября. Розыгрыш 131-го тура игры состоится 22 октября в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6. Начало розыгрыша - в 18:20, а его прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале ОНТ, сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Среди участников текущего тура будет разыграно более 12 000 призов, в числе которых - суперприз в 100 000 рублей и три суммы по 40 000 рублей.

131-й тур игры в самом разгаре! Его участников ждут более 12 000 призов, включая крупные денежные суммы!
131-й тур игры в самом разгаре! Его участников ждут более 12 000 призов, включая крупные денежные суммы!

Желаем удачи и победы всем участникам игры! Пусть заветный звонок удачи раздастся именно в вашем доме!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731

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Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 131". Срок проведения: 07.10.2019 г. - 26.12.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3645 от 30.09.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

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