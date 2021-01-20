Коптева: "Звездный поход" - важный молодежный проект гражданско-патриотической направленности

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-диалог "Сохранение памяти о Великой Отечественной войне как связующая нить поколений" в преддверии интернационального 56-го "Звездного похода" по местам боевой и трудовой славы белорусского народа состоялся в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

​Участие в нем приняли представители учреждений образования и музейные работники Беларуси и Узбекистана.

"Звездные походы" по местам боевой славы белорусского народа начались в 1966 году. И очень приятно, что наш педагогический университет сохранил эту традицию.​ "Звездный поход" стал важным​ молодежным проектом гражданско-патриотической направленности.​ Потому что его основная задача - сохранить и приумножить память о великом подвиге", - рассказала ​первый проректор БГПУ Светлана Коптева.

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​По ее словам, изначально "Звездные походы" проходили с участием представителей вузов стран Советского Союза, которые стартовали из своих стран, а сближение проходило на территории Беларуси. "Мы сохранили название и традиции. Только у нас теперь стартует поход с одного места - Белорусского государственного педагогического университета - и расходится в разные регионы страны", - отметила первый проректор.

Светлана Коптева подчеркнула, что "Звездные походы" в последние годы стали интернациональными. Проект поддержали вузы-партнеры БГПУ из России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана. Кроме того, в мероприятии принимают участие иностранные студенты из Туркменистана и Китая, которые учатся в вузе. "Это обогащает его программу и содержание работы", - уверена она.

56-й "Звездный поход" по местам боевой и трудовой славы белорусского народа пройдет 27-29 января. Планируется, что восемь отрядов (более 250 студентов и преподавателей) посетят Дзержинский, Крупский, Любанский, Слуцкий, Солигорский и Червенский районы Минской области, Лидский и Новогрудский районы Гродненской области". Во время похода студенты и преподаватели проведут митинги и возложат цветы к братским могилам воинов и мирных жителей, погибших в годы войны, выступят с концертными программами в учреждениях образования регионов, проведут профориентационные встречи со старшеклассниками, организуют мастер-классы и спортивные соревнования. Вместе с белорусскими студентами в "Звездном походе" примут участие студенты БГПУ из Китая, России, Туркменистана.

"Уверена, что это время пройдет для ребят с пользой. Они будут не только о нем вспоминать, но и использовать этот уникальный опыт в своей будущей профессиональной деятельности", - добавила первый проректор.-0-