Корнев: у Нацаэропорта есть все возможности и ресурсы для преодоления временных трудностей

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Национального аэропорта Минск есть все возможности и ресурсы для преодоления временных трудностей. Об этом сказал начальник производства аэропорта Василий Корнев на встрече руководства авиапредприятия с представителями авиакомпаний-партнеров, организаций, связанных с наземным обслуживанием воздушных судов, пассажиров и грузов, а также взаимодействующих смежных структур, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

На мероприятии помимо руководства аэропорта присутствовали представители пассажирских авиакомпаний, от Минской региональной таможни, отряда пограничного контроля "Минск", управления по вопросам въезда иностранцев Главного консульского управления МИД, Отдела внутренних дел на воздушном транспорте.

Василий Корнев в своем приветственном слове поблагодарил всех присутствующих за совместную работу. "Национальный аэропорт Минск находится в непростых условиях, но мы находим возможности и ресурсы, чтобы преодолеть временные трудности. Мы модернизируем инфраструктуру, устанавливаем самое современное оборудование, улучшаем технологии обслуживания для пассажиров и авиакомпаний. Несмотря ни на что мы продолжаем путь поиска новых решений для развития столичного аэропорта. Мы верим, что в наступающем году с нашим общим взаимодействием и такой же взаимной поддержкой преодолеем этот сложный период, выработаем новые методы и обеспечим бесперебойную работу авиационного комплекса", - сказал он.

На встрече подведены итоги уходящего года, изложены перспективы развития аэропорта на будущий год, обсуждались рабочие вопросы, решение которых укрепит взаимовыгодное сотрудничество с партнерами.

Во время мероприятия также состоялось награждение авиакомпаний, достигших значительных успехов в течение 2021 года по различным направлениям. Они были отмечены по следующим категориям: за устойчивое развитие в сложных внешних условиях - авиакомпания "Белавиа", иностранная авиакомпания, выполнившая наибольшее количество регулярных рейсов в Национальный аэропорт Минск, - Turkish Airlines (за 11 месяцев 2021 года выполнено 582 регулярных рейса), иностранная авиакомпания, перевезшая наибольшее количество пассажиров, - "Аэрофлот" (за 11 месяцев перевезено 143 946 пассажиров), а также иностранная авиакомпания, открывшая наибольшее количество направлений в Нацаэропорт Минск, - "Азимут" (за 11 месяцев открыто четыре новых маршрута в белорусскую столицу).

От имени руководства Василий Корнев поблагодарил всех партнеров за вклад, сделанный в развитие аэропорта, и поздравил с наступающими праздниками.-0-