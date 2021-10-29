Король: БГУ ориентирован на развитие компетенций специалиста XXI века

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет ориентирован на развитие компетенций специалиста XXI века, заявил ректор БГУ Андрей Король во время торжественного заседания Совета университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотел бы отметить, что классичность, экологичность самой сути университета определяют неизбежность выработки фундаментальных методологических основ самого образования. Почему? Именно на пересечении самых разных наук, областей научного знания происходит рождение новых смыслов. Наш университет ориентирован на развитие компетенций специалиста XXI века, который будет конкурентоспособным в условиях изменчивого мира. Это креативность, умение выходить за свои пределы, смотреть на себя со стороны, умение работать в коллективе. В университете активно развиваются технологии по раскрытию личностного потенциала студента, его самореализации", - сказал Андрей Король.

По его словам, современная структура БГУ представляет крупнейшую в Беларуси образовательную, научно-производственную и инновационную корпорацию, которая позволяет удовлетворять запросы экономики и социальной сферы в специалистах практически для любой отрасли в государстве.

"За 100 лет примерно в 27 раз увеличилось количество студентов. В 41 раз увеличилось число преподавателей. И если изначально было всего 7 практико-ориентированных специальностей, около 11 специальностей медицинского профиля, то сегодня образовательный процесс в БГУ обеспечивает подготовку практически по всем направлениям, за исключением очень узкого сегмента", - отметил ректор.

Белорусский государственный университет 30 октября отметит 100-летие. Это событие внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что наделяет мероприятие международным статусом, подтверждает значимый вклад белорусского вуза в мировое образование и науку. Сегодня БГУ входит в 1% лучших университетов мира, согласно рейтингам. За почти сто лет в БГУ подготовлено свыше 185 тыс. специалистов, 4,7 тыс. кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. В числе выпускников известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.-0-