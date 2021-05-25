Королеву студенчества Беларуси назовут 3 июня

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительницу республиканского конкурса грации и таланта "Королева студенчества Беларуси - 2021" выберут 3 июня во время грандиозного студенческого цветочного шоу, которое состоится в концертном зале одного из популярных столичных клубов. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель творческого проекта Владислав Дубицкий.

"Мы продолжаем подготовку представительниц Беларуси к участию в XXX Международном конкурсе красоты и таланта "Королева студенчества". Наш проект в этом году поддержали 29 учреждений высшего образования. С марта в них проходили вузовские туры, которые объединили 208 талантливых студенток. Кроме того, конкурсы грации и таланта прошли в каждой области и городе Минске. На днях в Республиканском доме молодежи завершился квалификационный отбор в национальный гранд-финал. Таким образом определены имена 13 студенток, которые 3 июня поборются за титул "Королева студенчества Беларуси - 2021" и выход в международный тур, запланированный на сентябрь в российской Казани. В каком формате и как он пройдет, будет зависеть от эпидобстановки", - рассказал Владислав Дубицкий.

В национальном финале Брестскую область представят: студентка Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина Анна Кривецкая и студентка Барановичского госуниверситета Валерия Бурлий. От Витебской области на корону поборются три претендентки: студентки Витебского государственного технологического университета Виктория Воробьева и Валерия Фомченко, а также студентка Витебского государственного университета имени П.Машерова Валерия Гурьева.

От Гомельской области выступит студентка Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Александра Дрывайло, от Гродненской - студентка Гродненского государственного университета Карина Сорговицкая, от Могилевской - студентки Могилевского государственного университета имени А.Кулешова Анастасия Пунинская и Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Ксения Лазовская.

"Большое представительство в республиканском финале традиционно имеют столичные учреждения высшего образования. В этом году Минск представят студентки Валентина Амбражей из Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка, Валерия Дуновская из Белорусского государственного экономического университета, Илона Жегждрынь из Белорусского государственного университета культуры и искусств и Арина Кулик из Международного университета "МИТСО", - добавил руководитель проекта.

По словам Владислава Дубицкого, критериями отбора участниц конкурса неизменно являются: сценическая культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грация, внешние данные, интеллектуальные и творческие способности, артистическое мастерство. Также желательно, чтобы девушки принимали активное участие в молодежных проектах. Немаловажна их спортивная подготовка, которая особенно пригодится в международном финале. "Всех девушек мы собираем в Минске 27 мая. Каждый день до финального шоу расписан буквально по минутам. Нам вместе предстоит много потрудиться, чтобы зрители увидели яркое и технологичное шоу", - дополнил он.

Учредителем республиканского конкурса "Королева студенчества Беларуси - 2021" выступает Белорусский республиканский союз молодежи. Проект реализуется при поддержке Министерства образования, Национальной школы красоты, государственных и частных структур, общественных и творческих организаций.-0-