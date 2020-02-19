Коронавирус не станет "черным лебедем" для китайской экономики - аналитик

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. COVID-19 не станет "черным лебедем" для китайской экономики. Такое мнение во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Коронавирус: экономика страха" в пресс-центре БЕЛТА высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) кандидат исторических наук Антон Дударенок.

Антон Дударенок

Некоторые эксперты успели назвать COVID-19 "черным лебедем" мировой экономики - ситуацией, развитие которой трудно прогнозировать с возможными серьезными негативными последствиями. "Нужно понимать, что это уже не про Китай. Ситуация для него не "черный лебедь". Она просчитана, КНР на нее реагирует", - отметил Антон Дударенок. По его мнению, "черным лебедем" коронавирус остается для мира в целом. "Если страны сумеют объединиться, как-то решить эту проблему на уровне коллективных усилий, тогда она перестанет быть "черным лебедем" для планеты", - добавил аналитик.

Его точку зрения разделяет старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления при Президенте Юлия Абухович. "Прогнозы делать рано. Да, ситуация абсолютно непредсказуема. Как поведет себя все мировое сообщество, так, собственно, и будет из нее выруливать", - сказала она. По словам Юлии Абухович, все зависит от того, придет или нет мир к понимаю, что коронавирус - общая проблема и ее надо решать, не поддаваясь панике.

Юлии Абухович

Что касается конкретно Китая, то он, возможно, и потеряет в этом году из-за эпидемии в экономическом росте. Однако его темпы все равно будут превосходить другие страны. Появятся дополнительные драйверы, например, в сфере новейших технологий, онлайн-образования.-0-

Новый выпуск проекта "Экспертная среда" - "Коронавирус: экономика страха" - смотрите здесь.