Коронавирус показал, насколько значим труд медиков и учителей - директор школы

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус показал, насколько значим труд медиков и учителей. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала директор средней школы №14 Молодечно, член Совета Республики Национального собрания Калина Капуцкая.

"Раньше говорили: лечить и учить может каждый. А время и эпидемия показали, что это не так. Вылечиться сами мы не можем. Плюс не у каждого родителя есть терпение и навыки заниматься со своим ребенком: советовать ему, что почитать, заинтересовывать в теме, объяснять какие-то простые истины. Оказалось, что без школы никуда. Нам всем надо ценить труд учителя и медика", - отметила Калина Капуцкая.

В целом в стране делается все необходимое для стабилизации ситуации и профилактики заболевания. "Безусловно, медикам можно бесконечно говорить слова благодарности, они очень стараются: самоотверженно трудятся, дежурят сутками напролет, выполняют на данный момент самую важную работу. Правительство и другие госорганы также постоянно прорабатывают меры борьбы с коронавирусом, уверена, что они приведут к положительным итогам", - подчеркнула директор.

Конечно, победы над коронавирусом можно ожидать только при условии соблюдения всех рекомендаций медиков. По мнению Калины Капуцкой, еще не все люди относятся серьезно к этой проблеме: не соблюдают режим самоизоляции при признаках простуды, посещают места скопления людей. Но сейчас, говорит она, лучше пренебречь своими желаниями, подчиниться требованиям времени.

В то же время общество постепенно меняется. Многие начали более ответственно относиться к своему здоровью. "Всегда прошу родителей и детей реально оценивать опасность ситуации и понимать, что, выполняя требования, мы сохраняем жизнь и здоровье себе и близким людям, тем самым помогаем врачам", - считает директор школы.

К слову, готова к новому вызову в том числе и система образования. "Дистанционное обучение для нас давно не новшество. Какие-то элементы мы уже используем в своей работе, когда готовим ученика к олимпиаде или конкурсу, организуем дополнительные занятия по отдельным предметам, обучаем ребенка, который долго болеет. В помощь - специальные сервисы для обучения, приложения и соцсети (Instagram, Facebook, Skype, Periscope). Четвертая четверть небольшая, думаю, мы справимся и сможем при необходимости обучать детей дистанционно, ни один ребенок не останется без знаний. Например, у нас в школе учителя уже дистанционно работают с детьми. Пока еще не все, некоторые только осваивают. Но я уверена, что этот экзамен мы выдержим", - заключила Калина Капуцкая.-0-