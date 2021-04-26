Коронавирус практически вытеснил грипп в Беларуси

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус практически вытеснил грипп в этом эпидсезоне в Беларуси, сообщила журналистам заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева, передает корреспондент БЕЛТА.

Она отметила, что этот эпидемиологический сезон практически завершился, поэтому можно подводить предварительные итоги. "Мы видим, что в течение этого сезона вирусы гриппа практически не циркулировали. Как только появился возбудитель COVID-19 в прошлом году, он практически вытеснил вирусы гриппа", - сказала Наталья Шмелева.

По ее словам, вирусы гриппа отмечались только спорадически в Южном полушарии. "Затем началась зима в Северном полушарии, к которому мы относимся. Здесь также вирусы гриппа практически не определялись. Частота встречаемости, в частности, по европейскому континенту - 0,1% за весь сезон как среди дозорных образцов, так и недозорных", - сообщила заведующая лабораторией.

Среди выявленных единичных случаев гриппа были H1N1, H3N2, а также вирусы гриппа В преимущественно Викторианской линии.

Лаборатория гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ первой в стране стала диагностировать COVID-19. Буквально через неделю-две после появления нового возбудителя стал известен его генетический материал и были опубликованы первые протоколы по диагностике. "Как только это было сделано, мы имели возможность заказать праймеры и проводить диагностику в нашей стране. Первые исследования были выполнены 23 января. И наша лаборатория первое время была единственной лабораторией в Беларуси, которая осуществляла диагностику коронавируса. Впоследствии нами был разработан первый диагностический набор, который использовался для диагностики COVID-19 в стране. Затем уже появились другие диагностические препараты", - отметила Наталья Шмелева.-0-