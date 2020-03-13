13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"РНК коронавируса суммарно выделено у 27 пациентов. Три пациента уже выздоровели. Это первый пациент и лица, которые являются контактами первого уровня", - сказала Елена Богдан. В учреждениях здравоохранения находятся 24 человека, у одного заболевание носит среднетяжелый характер, у остальных - легкое или безсимптомное течение.

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Из-за пациента с коронавирусом, вовремя не обратившегося за медпомощью, изолирован 91 человек "Изолирован 91 человек. Если бы он вовремя обратился за помощью, изолированных было бы меньше", - сказала заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.