Коронавирус - во второй раз, или Сколько работает иммунитет

Медицине еще многое неизвестно о действии вируса SARS-CoV-2 и реакции иммунной системы. Однако есть все основания утверждать, что перенесенное заболевание не гарантирует защиту от повторного заражения. Через какое время возможно повторное заражение коронавирусом и следует ли прививаться переболевшим, рассказала корреспонденту БЕЛТА доцент кафедры детских инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Екатерина Сергиенко.

- Повторное заражение коронавирусом считается скорее исключительным случаем или рецидив COVID-19 уже не редкость? О чем свидетельствуют наблюдения?

- В первые месяцы пандемии считалось, что повторное заражение не должно происходить. Однако вторая волна коронавирусной инфекции показывает, что повторное заражение происходит, и на сегодня специалисты в области вирусологии разных стран полагают, что реальное количество пациентов с реинфекцией намного больше, чем задокументировано. Также неизвестным остается число пациентов, у которых повторное заболевание протекает бессимптомно. Кроме того, вирус очень быстро мутирует, появляются новые штаммы, они еще более заразны и быстрее распространяются, чем исходный, поэтому не стоит исключать возможность инфицирования одного человека несколькими штаммами коронавируса.

- Правда ли, что при бессимптомном течении болезни вероятность повторного заражения больше?

- Да, так как при бессимптомном течении не происходит формирование напряженного иммунитета. У таких пациентов он быстро уменьшается, и при столкновении с вирусом у человека существует высокий риск повторного заболевания.

- Можно ли утверждать, что случаи повторного заражения коронавирусом в целом протекают серьезнее, пациентам чаще требуется кислородная поддержка? С чем это связано?

- Это не обязательно. На практике мы видим, что пациенты при повторном заражении болеют легче или так же, как и в первый раз. Надо понимать, что риск заболеть во второй раз, а также тяжесть течения инфекции будут зависеть от ряда факторов, и немаловажно состояние иммунной системы человека во время второй встречи с инфекцией, уровень вирусной нагрузки и т.д.

- Играют ли в этом случае роль возраст пациента, наличие сопутствующих заболеваний?

- Безусловно, на риск повторного инфицирования влияет множество факторов: возраст пациента, наличие фоновой патологии, состояние иммунной системы. Так, например, исследования показывают, что у людей старше 75 лет концентрация антител в организме уменьшается значительно быстрее, чем у молодых людей. Кроме того, чем старше человек, чем больше у него хронических заболеваний и выше вероятность более симптомного и более тяжелого течения инфекции.

- Через какое количество месяцев или даже дней после выздоровления возможно повторное заражение коронавирусом? Гарантирует ли наличие антител защиту? Есть ли зависимость между их количеством в организме переболевшего человека и вероятностью повторного заражения?

- При коронавирусной инфекции уже с первых дней в организме начинают вырабатываться антитела, относящиеся к классу М (IgM), которые первые встают на пути вируса. Уже к концу второй недели болезни появляются антитела класса G (IgG), которые в последующем обуславливают защиту организма от реинфицирования (повторного инфицирования), а их уровень существенно определяет длительность протективного (защитного) иммунитета. Однако бывают случаи, когда у переболевших антитела класса IgG могут так и не появиться (почему - это пока окончательно не ясно). Но в организме есть еще и другие факторы, обладающие защитными свойствами в отношении патогенов (в том числе коронавируса): секреторные антитела, которые могут определяться в секрете слизистых дыхательных путей, вирус-нейтрализующие антитела в крови, а также Т-клеточный иммунный ответ. Поэтому оценивать иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции только по данным антителам (IgG) не совсем правильно.

Часть исследований показывают, что титр антител у пациентов, которые переносили коронавирусную инфекцию в стертой или клинически не тяжелой форме, снижается уже через 3-4 месяца и поэтому возможно повторное инфицирование. А вот у пациентов, которые перенесли первый эпизод заболевания тяжело, было установлено, что вырабатывается достаточное количество антител, которые и способны обеспечить более длительную защиту от повторной инфекции, а, столкнувшись с вирусом снова, люди имеют низкие шансы заболеть вновь.

- На ваш взгляд, стоит ли вакцинироваться тем людям, которые уже переболели коронавирусом (в так называемую первую либо вторую волну)?

- Как было уже отмечено, на сегодняшний день нет однозначных данных в отношении максимального срока, в течение которого сохраняется полноценный иммунитет к SARS-CoV-2, но большое количество проведенных исследований показывают, что титр антител у пациентов начинает снижаться через 3-4 месяца, и переболевший коронавирусной инфекцией может быть подвержен повторному инфицированию. Поэтому даже если пациент переболел, ему все равно показана вакцинация, что позволит сформировать более стойкий иммунный ответ.

- Есть ли данные, насколько длителен защитный эффект от вакцин?

- Длительность сохранения поствакцинального иммунитета еще предстоит оценить, но имеющиеся первоначальные результаты исследований показывают, что на протяжении 2-4 месяцев сохраняется хороший иммунный ответ. Кроме того, следует понимать, что ни одна вакцина на сегодня не сделана так, чтобы предотвращать заражение в 100% случаев. Вакцинация, в том числе и от коронавируса, направлена на снижение риска тяжелого течения заболевания и неблагоприятного (летального) исхода. То есть, если привитый заболеет, то заболевание будет протекать в более легкой или бессимптомной форме.

- Должен ли переболевший соблюдать все те же меры предосторожности, что и здоровый человек?

- Безусловно, человек должен в полной мере соблюдать профилактические мероприятия, направленные на минимизацию рисков инфицирования. Необходимо воздержаться от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий и т.д. Важно соблюдать меры социального дистанцирования в общественных местах, использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа. Следует избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). После возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми следует тщательно мыть руки с мылом и водой. Кроме того, важно дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.

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