"Коронный" вопрос для Красного Креста - интервью

Для Белорусского Красного Креста даже при многолетнем опыте работы с гуманитарными кризисами распространение COVID-19 стало серьезным вызовом. Ведь это была совсем не та ситуация, для которой уже выработаны четкая схема и система реагирования. Но именно этот вызов помог сплотить и всех партнеров БОКК, и общество, объединить ресурсы, чтобы оказать качественную помощь тем, кто нуждается в этом больше всего. За прошедшие месяцы сотрудники Белорусского Красного Креста, волонтеры, медики и социальные работники стали одной командой. А граждане и бизнес-сообщества, международные партнеры вооружили эту команду самым необходимым - средствами индивидуальной защиты и ресурсами. О том, как Красный Крест вместе с партнерами помогает гражданам Беларуси бороться с распространением коронавирусной инфекции, поддерживает и дает чувство защищенности, корреспондент БЕЛТА беседовала с официальным представителем Белорусского Красного Креста Виталием Дембовским.

- Насколько я знаю, в вашей деятельности уже выделилась целая Программа по борьбе с COVID-19. Расскажите подробнее, что туда входит?

- Прежде всего хотелось бы отметить работу медико-социальной службы "Дапамога". У нас сегодня трудятся 198 медицинских сестер милосердия и младших сестер милосердия, но эта цифра меняется. Они ухаживают за людьми, которым нужен особый уход, паллиативный, с применением медицинских знаний и навыков. Часто эти работники сами уже возрастные, а у них более 1,5 тыс. подопечных. То есть это реально огромная работа, в которой невозможно избежать прямого контакта. Поэтому требования к безопасности особые, это важно и для самих сестер, и для тех, о ком они заботятся. Маску нужно менять по рекомендациям: получается, как раз на каждое посещение - новая. К счастью, у нас проблем с этим нет, запас достаточный.

Такая работа возможна благодаря поддержке неравнодушных белорусов и наших бизнес-партнеров. На борьбу с COVID-19 мы собрали рекордные суммы пожертвований. Белорусы жертвовали онлайн, делали переводы через ЕРИП и отделения банков, самостоятельно или объединяясь со своими коллегами на работе.

Совершенно новый опыт работы мы получили с бизнесом. Нас поддерживали финансово как постоянные партнеры, так и новые компании, с которыми раньше мы не работали. С некоторыми из них запустили специальные проекты. Например, нам разработали веб-приложение для менеджмента стихийных волонтеров, помогли создать сервис онлайн-такси, помогающий с доставкой товаров для людей, которые в этом нуждаются. Мы называем всех наших жертвователей и партнеров командой, которая эту программу и смогла реализовать.

- Расскажите подробнее о волонтерской работе, тем более возможности здесь широкие.

- Эту работу мы не прекращали. Она была в разных фазах и формах, сейчас снова более активная, потому что у нас, как принято говорить, идет вторая волна. Мы к этому готовились, аккумулировали средства. Важное направление помощи, по которому волонтеры сейчас работают особенно много, - это доставка продуктов питания и предметов первой необходимости, покупка и доставка лекарств для людей, которые наиболее уязвимы перед коронавирусом. И для этого мы продолжаем рекрутировать волонтеров. Конечно, у каждого из них разная степень регулярности участия. Есть волонтеры-спринтеры, которые особенно активно работают. Все зависит от возможностей человека, наличия у него свободного времени. Кто-то может только после работы или по выходным помогать. Но всего у нас уже около 1,8 тыс. ребят. Точнее, не только ребят, ведь волонтеры - совсем не обязательно только молодые люди. Много и пожилых, и среднего возраста. Потому что, с одной стороны, есть люди, которым нужно внимание, с другой - люди, которые сами хотят его давать. Волонтерство - это коммуникация.

Все волонтеры проходят подготовку, обеспечиваются, как я и говорил, средствами защиты, и, что немаловажно, мы их всех застраховали. Также они стараются соблюдать социальную дистанцию. При передаче продуктов, если контакт полностью исключить нельзя, он минимизируется: открыли двери, зашли, положили покупки - и все. То есть нет каких-то чаепитий с подопечными, но есть прямая помощь.

- Позвольте сразу уточнить: 1,8 тыс. волонтеров - это по всей стране? А где больше? Вероятно, в столице?

- Я бы так не сказал. Регионы очень активны. К тому же в Минске больше развиты службы доставки. И в таких простых бытовых вещах столичные жители имеют чуть больше возможностей: они заказывают доставку продуктов иными способами. Зачастую это тоже бесплатно (при определенной сумме заказа) и востребовано. Даже теми же бабушками и дедушками, все-таки в столице они более технологически продвинутые.

В областях волонтерская доставка востребована, но она менее концентрирована, чем в столице. Ведь там уже речь идет о совсем других расстояниях. Поэтому сравнивать будет, наверное, не совсем корректно ввиду разной специфики.

- Работа по доставке организована совместно с территориальными центрами социального обслуживания населения. Именно к ним и поступают заявки. Но, быть может, у вас есть свой канал по приему таких запросов?

- Мы не ограничиваемся каким-то одним каналом. Главное, чтобы информация была собрана. Категория получателей помощи одна и та же. У нас есть своя горячая линия, которая прошла через ряд трансформаций. Это был и "Добрый телефон", а сейчас по этим коротким номерам - 201 с мобильного и 122 с городского телефона - можно получить информацию широкого плана. Бесплатный и сам звонок, и помощь. Исходя из того, откуда человек звонит, что именно ему нужно, его сориентируют, куда обращаться, в том числе по COVID-19. Люди могут узнать, например, где получить гуманитарный набор, теплые вещи на зиму. Ведь Красный Крест продолжает заниматься перераспределением гуманитарной помощи, возобновили сбор вещей от граждан. Предоставляем в безвозмездную аренду средства медицинской реабилитации - инвалидные коляски, трости, ходунки.

Это еще и канал психосоциальной помощи для незащищенных категорий граждан (многодетные семьи с низким доходов, люди с заболеваниями) в связи с разными ситуациями. Наши волонтеры готовы выслушать, успокоить, снять тревожность и страхи. Раньше это было особенно актуально, когда болезнь была совсем новой и неизвестной. Люди много паниковали, переживали. Сейчас страх снизился, но те, кто в зоне риска, все еще чувствуют моральное давление. Им нужно больше информации - незнание порождает страх. Бывают и тяжелые случаи (это касается не только COVID-19) - тогда возможна и очная консультация с психологом. На линии можно записаться к психологу. Из-за ковида консультация будет, скорее всего, по телефону или видеосвязи, в исключительных случаях, может рассматриваться личная встреча.

- Во время беседы за круглым столом в пресс-центре БЕЛТА была озвучена идея сделать телефонную линию 201/122 общереспубликанским номером для приема заявок на доставку продуктов и товаров первой необходимости. Какие вообще перспективы у этого направления?

- Вопрос развития этой линии упирается в ресурсы. Но в целом это перспективное направление. Сейчас наша задача - приучить людей к этому номеру, чтобы у них срабатывала четкая ассоциация: Красный Крест - звонить на 201 или 122. Чем больше будет востребованность линии, тем больше поводов у нас искать ресурсы, финансирование, чтобы сделать ее постоянно действующей и на профессиональной основе. Сейчас это волонтерская работа, и мы почти постоянно в поиске добровольцев, потому что кто-то уходит в силу разных причин. Тех, кто приходит и горит желанием помочь, обучаем, чтобы они могли давать квалифицированную помощь и поддержку населению. О длительных перспективах и сроках развития линии пока говорить не приходится. Мы считаем линию еще недостаточно востребованной. И занимаемся раскруткой. Это своеобразный этап тестирования, чтобы понять, каковы основные запросы. Чтобы в будущем люди четко понимали, в каких ситуациях звонить на этот короткий номер. Как с номерами 101, 102, 103. А сделать линию ради линии - это было бы неправильно.

- Слышала о волонтерской инициативе "Звонки поддержки". Что это такое?

- Очень интересная инициатива. И нужная. Некоторые волонтеры не готовы заниматься доставкой, у них не хватает времени. Но во время ковида изоляция - это еще и недостаток общения. Сейчас многие бабушки и дедушки страдают, что не могут выходить куда-то, встречаться с людьми. В регионах, сельской местности, где они в меньшей степени прибегают к новым технологиям в виде онлайн-общения, ситуация усугубляется. Остается телефон. Так вот волонтеры берут себе подопечных, которым регулярно звонят, просто чтобы оказать моральную поддержку. Поинтересоваться, как дела, рассказать какие-то новости, выслушать, что эта бабушка или дедушка скажут. Такое житейское общение, которое реально очень нужно. С июня у нас, наверное, более 8 тыс. таких звонков было, но точный подсчет здесь не ведется - волонтеры же не для отчетности это делают. Уверен, реальная цифра выше. Работает это просто: в каждом районе есть территориальная организация Красного Креста, где можно узнать контакты местной волонтерской инициативы.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-