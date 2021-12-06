Коротченко: Россия может поставить в Беларусь комплексы С-400 в кратчайшие сроки

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что Россия может поставить в Беларусь зенитно-ракетные комплексы С-400 в кратчайшие сроки. Об этом он сказал сегодня во время круглого стола в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Коротченко отдельно остановился на необходимости военного взаимодействия Беларуси России в области укрепления совместной воздушно-космической обороны. "Сегодня главным ударным элементом современных войн выступает высокоточное оружие, и в частности крылатые ракеты воздушного и других видов базирования, высокоточное оружие всех классов. Поэтому укрепление совместной системы и группировки ПВО России и Беларуси - одна из ключевых и важных задач на современном этапе", - указал он.

Эксперт напомнил, что воздушную безопасность Белорусской АЭС будут обеспечивать поставленные для белорусской армии российские зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2". "Это сегодня лучший в мире комплекс малой дальности, способный поражать любую номенклатуру целей начиная от стратегических бомбардировщиков и кончая беспилотниками в зоне своей ответственности, - отметил он. - Насколько мы можем судить, Беларусь планирует продолжить закупку указанных комплексов ПВО "Тор-М2" в России для наращивания группировки и прикрытия наиболее важных критических объектов национальной инфраструктуры. Кроме того, Президент Лукашенко заявил о желании приобрести дальнобойную российскую зенитно-ракетную систему С-400. Я полагаю, мы найдем возможность в рамках нашей военно-технической кооперации реализовать такие пожелания наших белорусских партнеров в самые короткие сроки".

"Укрепляя воздушную безопасность Беларуси, Россия тем самым в рамках совместной системы ПВО-ПРО решает и задачи своей собственной безопасности", - подчеркнул Игорь Коротченко.

"Военный аспект, а также взаимодействие по линии спецслужб, в частности взаимодействие КГБ Беларуси с ФСБ России и Службой внешней разведки России, - это тоже один из элементов нашего реагирования на весь тот комплекс угроз, который мы видим в настоящее время", - добавил российский эксперт.-0-