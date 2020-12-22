Коротеев удостоен звания посла доброй воли Шелкового пути

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев удостоен почетного звания посла доброй воли Шелкового пути, сообщили БЕЛТА в индустриальном парке.

Первая церемония награждения "Послы доброй воли Шелкового пути" состоялась 21 декабря в Пекине. На мероприятии была отмечена и Беларусь, в частности индустриальный парк "Великий камень". Кирилл Коротеев удостоен почетного звания за существенный вклад в строительство, освоение и развитие индустриального парка, в продвижение инициативы "Пояс и путь" и отношений между Китаем и Беларусью.

Мероприятие организовано Китайским центром международного культурного обмена и редакцией издания "Женьминь жибао". Только 10 представителей всех стран мира, участвующих в инициативе "Пояс и путь", были удостоены награды.-0-