Корпоративные акции в честь Всемирного дня донора крови стартовали в Беларуси

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпоративные акции в честь Всемирного дня донора крови (14 июня) стартовали в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщает БЕЛТА.

К участию в мероприятиях приглашаются инициативные группы, некоммерческие организации, работники государственных и частных компаний, реализующие проекты корпоративной социальной ответственности, активисты и волонтеры общественных объединений, а также студенты высших и средних специальных учебных заведений.

В частности, 14 июня пройдут корпоративная акция "День донора" в ОО "Белорусское общество Красного Креста", а также чествование доноров в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

В стране насчитывается около 100 тыс. доноров. Более 67 тыс. доноров крови, ее компонентов награждены знаком отличия "Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь".

Служба крови в полном объеме обеспечивает организации здравоохранения качественными и безопасными компонентами крови и медицинскими изделиями собственного производства. По основополагающему и руководящему принципу ВОЗ безопасная кровь является важной составляющей медицинской помощи. Эта работа позволяет ежедневно спасать жизни людей.

В условиях пандемии COVID-19, несмотря на ограниченные возможности передвижения и другие трудности, доноры крови, ее компонентов в Беларуси и во многих странах продолжали сдавать кровь и плазму для пациентов, нуждающихся в переливании. Благодаря выполнению донорской функции и пониманию важности оказания помощи служба крови смогла обеспечить заготовку более 500 тыс. доз крови, ее компонентов. В период пандемии подтверждается важная роль эффективно организованного активного добровольного и безвозмездного донорства крови.

Лозунг Всемирного дня донора крови 2021 года - "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь".-0-