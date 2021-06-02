Корпоративные акции в честь Всемирного дня донора крови стартовали в Беларуси

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 2 июня 2021
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:47 В минском парке женщина выпала из аттракциона Происшествия
14:40 В Минске при пожаре погиб мужчина Происшествия
14:24 Национальный институт образования рассказал о пособиях и программах по профилактике курения Общество
14:24 Роман Головченко в рамках "ТИБО-2021" посетил стенд компании Huawei. Какие новинки показали премьер-министру Технологии
14:16 МТС продемонстрировал на "ТИБО-2021" возможности сети 5G SA Технологии
14:14 БРСМ постоянно ищет новые эффективные формы работы с молодежью - мнение Общество
14:10 МТС запустил в Беларуси технологию онлайн-консультаций в поликлиниках Технологии
14:07 Турчин: если даешь гражданам обещание, надо его обязательно выполнить Регионы
14:02 Следователи ищут очевидцев смертельной аварии в Дятловском районе Происшествия
13:55 Острой необходимости в коренном реформировании БРСМ нет - Прохоров Общество
13:54 Областная конференция "Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны" прошла в Могилеве Регионы
13:28 Все районы Витебской области приступили к заготовке кормов Регионы
13:25 Глава Wizz Air раскритиковал европейские правительства за запрет полетов над Беларусью Общество
13:18 Белорусский рубль на торгах 2 июня ослаб к трем основным валютам Экономика
13:12 Азербайджан изучает белорусский опыт в области строительства агрогородков Экономика
13:08 Ицхак Герцог избран президентом Израиля В мире
13:01 Корпоративные акции в честь Всемирного дня донора крови стартовали в Беларуси Общество
12:59 Минобороны РФ: под прикрытием учения НАТО доставит в Украину современное вооружение Политика
12:59 МГЛУ реализует проект "Мы пишем нашу повесть о войне на разных языках…" Общество
12:56 У игрока брестского "Строителя" во время матча остановилось сердце, сейчас его состояние стабильное Спорт
12:55 ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Несвиж Регионы
12:53 Конституционный суд не выявил пробелов, коллизий и правовой неопределенности в декрете №2 Общество
12:48 Мингорисполком и облисполкомы проведут 5 июня прямые телефонные линии Общество
12:46 Площадка для воркаута появилась в Горках Регионы
12:46 Белорусские метатели молота выиграли две олимпийские лицензии на турнире в Молдове Спорт
12:45 Аппарат Curiosity запечатлел на Марсе перламутровые облака Калейдоскоп
12:44 БРСМ инициировал проведение внеочередного съезда организации Общество
12:40 В детских летних лагерях Беларуси оздоровятся порядка 342 тыс. ребят Общество
12:32 "Белавиа" работает над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов Общество
12:26 Луцкий: молодежь должна быть в авангарде общества Общество
Все новости
Все новости
Общество
02 июня 2021, 13:01

Корпоративные акции в честь Всемирного дня донора крови стартовали в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпоративные акции в честь Всемирного дня донора крови (14 июня) стартовали в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщает БЕЛТА.

К участию в мероприятиях приглашаются инициативные группы, некоммерческие организации, работники государственных и частных компаний, реализующие проекты корпоративной социальной ответственности, активисты и волонтеры общественных объединений, а также студенты высших и средних специальных учебных заведений.

В частности, 14 июня пройдут корпоративная акция "День донора" в ОО "Белорусское общество Красного Креста", а также чествование доноров в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

В стране насчитывается около 100 тыс. доноров. Более 67 тыс. доноров крови, ее компонентов награждены знаком отличия "Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь".

Служба крови в полном объеме обеспечивает организации здравоохранения качественными и безопасными компонентами крови и медицинскими изделиями собственного производства. По основополагающему и руководящему принципу ВОЗ безопасная кровь является важной составляющей медицинской помощи. Эта работа позволяет ежедневно спасать жизни людей.

В условиях пандемии COVID-19, несмотря на ограниченные возможности передвижения и другие трудности, доноры крови, ее компонентов в Беларуси и во многих странах продолжали сдавать кровь и плазму для пациентов, нуждающихся в переливании. Благодаря выполнению донорской функции и пониманию важности оказания помощи служба крови смогла обеспечить заготовку более 500 тыс. доз крови, ее компонентов. В период пандемии подтверждается важная роль эффективно организованного активного добровольного и безвозмездного донорства крови.

Лозунг Всемирного дня донора крови 2021 года - "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
акция здравоохранение
Новости рубрики Общество
Фото из архива Национальный институт образования рассказал о пособиях и программах по профилактике курения
Фото из архива БРСМ постоянно ищет новые эффективные формы работы с молодежью - мнение
Острой необходимости в коренном реформировании БРСМ нет - Прохоров
Йожеф Варади. Фото moldovafly.com Глава Wizz Air раскритиковал европейские правительства за запрет полетов над Беларусью
Фото из архива МГЛУ реализует проект "Мы пишем нашу повесть о войне на разных языках…"
Фото из архива Конституционный суд не выявил пробелов, коллизий и правовой неопределенности в декрете №2
Главное
"Экономика - наиважнейший вопрос" - Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи
Луцкий: молодежь должна быть в авангарде общества
В детских летних лагерях Беларуси оздоровятся порядка 342 тыс. ребят
Правительство определило, как будут выглядеть биометрические документы
Топ-новости
Андрейченко: отношения между Беларусью и Пакистаном искренние и доверительные
"Белавиа" работает над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов
Конституционный суд не выявил пробелов, коллизий и правовой неопределенности в декрете №2
Глава Wizz Air раскритиковал европейские правительства за запрет полетов над Беларусью
Азербайджан изучает белорусский опыт в области строительства агрогородков
МТС запустил в Беларуси технологию онлайн-консультаций в поликлиниках
Важно удерживать высокую планку следственной работы, несмотря на давление деструктивных сил - СК
Египетский бизнес видит значительный потенциал в развитии биржевой торговли с Беларусью
Национальный институт образования рассказал о пособиях и программах по профилактике курения
Генпрокуратура направила поручение в Литву об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде
Корпоративные акции в честь Всемирного дня донора крови стартовали в Беларуси
Белорусские метатели молота выиграли две олимпийские лицензии на турнире в Молдове
Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полеты через Украину
БЖД назначила дополнительный поезд Минск - Витебск на время "Славянского базара"
Дзермант: украинские элиты несубъектны и несамостоятельны
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.