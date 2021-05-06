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06 мая 2021, 16:29

Корпус сил СНГ провел первый этап полномасштабных учений

Фото МЧС
Фото МЧС

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на базе Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси в формате видеоконференции был проведен первый этап полномасштабных учений Корпуса сил СНГ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тему "Ликвидация последствий разрушительного землетрясения". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В ходе мероприятия участниками учений были отработаны вопросы обмена оперативной информацией между дежурными сменами чрезвычайных ведомств государств - участников СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан) при возникновении условного землетрясения на территории Сахалинской области Дальневосточного федерального округа Российской Федерации.

12 мая на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России пройдет второй этап учений, где поисково-спасательные отряды государств - участников СНГ развернут свои базовые лагеря и организуют работу международного полевого координационного центра.-0-

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