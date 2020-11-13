Корректировка закона о гражданстве повысит миграционную привлекательность страны - Василевич

Депутаты готовят к рассмотрению во втором чтении на осенней сессии законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О гражданстве Республики Беларусь". Он внесен в Палату представителей Советом Министров и принят в первом чтении 4 июня. В межсессионный период работа над документом была продолжена с участием всех заинтересованных сторон. Конструктивные замечания и предложения были учтены. О новациях законопроекта корреспонденту БЕЛТА рассказала член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Мария Василевич.

"Институт гражданства в Беларуси достаточно развит и имеет определенную историю, которая начата с обретением независимости нашей страной, - рассказала Мария Василевич. - У нас накоплен немалый опыт в этой области, сложились свои традиции. Достаточно сказать, что ежегодно органы внутренних дел и дипломатическая служба рассматривают около 5,5 тыс. материалов по вопросам гражданства. Вместе с тем законодательство о гражданстве нужно совершенствовать с учетом происходящих общемировых миграционных и экономических процессов, которые так или иначе затрагивают нашу страну".

Парламентарий отметила, что законопроект о корректировке закона о гражданстве разработан с учетом необходимости решить актуальные общенациональные задачи: с одной стороны, улучшить демографический и экономический потенциал, с другой - обеспечить внутреннюю безопасность и стабильность общественно-политической системы.

"Документом предлагается закрепить принцип учета наилучших интересов ребенка, сократить срок непрерывного постоянного проживания иностранца до подачи заявления о приеме в гражданство с семи до пяти лет. Расширить перечень тех, кто имеет право приобрести белорусское гражданство в упрощенном порядке, ввести новый для нашей страны институт - восстановление в гражданстве, - подчеркнула Мария Василевич. - Кроме того, предлагается уточнить основания для отказа в принятии к рассмотрению заявления о приобретении гражданства и установить их для прекращения рассмотрения такого заявления. Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление".

Во время подготовки законопроекта ко второму чтению Постоянная комиссия изучила и детально проработала предложения, поступившие от депутатов, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, от общественных объединений и граждан. Состоялись заседания рабочей группы по доработке проекта закона с участием представителей неправительственных организаций, включая Белорусский Хельсинкский Комитет, Республиканское объединение защиты прав человека, международное общественное объединение "Развитие".

В результате проделанной работы в законопроект внесены некоторые корректировки. "В частности, предусмотрена возможность приобретения гражданства в порядке регистрации детьми, родившимися и постоянно проживающими в Беларуси, родители которых являются лицами без гражданства. Сужен круг тех, кто имеет право на восстановление в гражданстве", - добавила Мария Василевич.

Кроме того, предусмотрено право на рассмотрение заявления о приобретении гражданства, даже если в период его рассмотрения лицо признано судом недееспособным. Также уточнен порядок приобретения гражданства в случае установления материнства или отцовства.

"По нашему мнению, принятие закона позволит наиболее полно реализовывать право на приобретение гражданства Республики Беларусь, в том числе несовершеннолетними детьми, будет способствовать повышению миграционной привлекательности нашей страны, обеспечивая эффективное противодействие возникающим рискам и угрозам национальной безопасности", - заключила Мария Василевич.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-