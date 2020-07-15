Корреспондент БЕЛТА Надежда Матвеева победила в конкурсе на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель редактора отдела региональной информации БЕЛТА Надежда Матвеева победила в республиканском творческом конкурсе на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве 2019 года в категории "Электронные СМИ и интернет-ресурсы" (номинация "Цикл статей, освещающих развитие национальной инфраструктуры качества"). Церемония награждения состоялась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси во время чествования лауреатов премии правительства за достижения в области качества, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил первый заместитель министра информации Павел Легкий, тема качества и делового совершенства актуальна для всех сфер деятельности, в том числе для средств массовой информации. В ситуации информационного давления со стороны социальных медиа, мессенджеров, блогеров традиционным СМИ (печатным и сетевым изданиям, радио, телевидению) важно сохранить свою аудиторию и двигаться вперед. По его словам, это нужно не только для самих средств массовой информации, но и для реализации целей и задач государственной информационной политики.

Всего на конкурс было представлено 436 материалов от 81 журналиста 41 республиканского, регионального, отраслевого СМИ. "Цена этой награды высока. Надеюсь, что в следующем году конкуренция будет еще больше", - отметил Павел Легкий.

Республиканский творческий конкурс на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве проводился во второй раз. Его организаторы - Министерство информации, Национальная государственная телерадиокомпания и Государственный комитет по стандартизации. Победителей определяли среди печатных и электронных СМИ, интернет-ресурсов. Жюри оценивало актуальность и общественную значимость рассматриваемых в материалах тем, глубину их освещения, оригинальность разработки, аргументированность заявленных позиций, стилистику и другое.-0-