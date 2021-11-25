Корреспондент ТАСС: в Беларуси содействуют освещению в СМИ ситуации на границе

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создаются условия для работы СМИ и освещения ситуации на границе. Такое мнение сегодня в разговоре с корреспондентом БЕЛТА высказал корреспондент ТАСС Иван Белопушкин.

Ситуацию с беженцами, происходящую на белорусско-польской границе, освещают десятки представителей СМИ. Среди них не только белорусские медиа, но и зарубежные средства массовой информации.

"Мы работаем здесь на протяжении нескольких дней. Освещали ситуацию, происходящую и в пунктах пропуска, и в пункте размещения беженцев. Везде встречаем содействие, нам помогают, подсказывают контакты", - отметил Иван Белопушкин.

Для удобства работы СМИ рядом с пунктом размещения беженцев ТЛЦ развернули мобильный пресс-центр с доступом в интернет. По словам собеседника, такой подход способствует более оперативному освещению ситуации. "Пресс-центр находится непосредственно в том месте, где разворачиваются события. Это, конечно, очень удобно для работы журналистов", - отметил корреспондент.

Ранее первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич рассказал, что для 36 зарубежных медиа выдано около 90 аккредитаций для работы на границе. Еще 40 человек имеют постоянную аккредитацию. "Эти цифры убедительно говорят об открытости Беларуси для работы СМИ", - отметил Андрей Кунцевич.-0-