Корреспонденты БЕЛТА победили в конкурсе Минобороны

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корреспонденты Белорусского телеграфного агентства стали победителями в конкурсе Минобороны на лучшее освещение в СМИ деятельности Вооруженных Сил. Торжественная церемония награждения прошла сегодня в Центральном Доме офицеров, передает корреспондент БЕЛТА.

В номинации "Тесное и плодотворное сотрудничество" победителями стали УП "БелТА" и отдельно творческий коллектив редакции газеты "7 дней". Награду в номинации "Профессионализм и журналистское мастерство" получил корреспондент отдела политической и социальной информации Павел Горбач. Ведущий фотокорреспондент Рамиль Насибулин и фотокорреспондент Вадим Якубенок победили в номинации "Остановись, мгновение". Для участия в конкурсе принимались материалы, размещенные и вышедшие в эфир с 1 февраля 2019 года.

Среди лауреатов также представители республиканских телеканалов, редакций региональных СМИ.

Министр обороны Виктор Хренин отметил, что воспитание истинного патриота является одной из приоритетных задач политики национальной безопасности. "Около 4 тыс. публикаций, более 200 часов в телеэфире посвящается вопросам армии", - сказал он. По словам министра, благодаря журналистам за рубежом знают о современных Вооруженных Силах Беларуси.

Первый заместитель министра информации Павел Легкий заметил, что Минобороны - один из госорганов, который уделяет большое внимание работе со СМИ. По его словам, важно, что среди лауреатов конкурса много представителей региональных изданий - на них стоит обращать внимание во время информационной трансформации. "Надо работать над качеством, нужно больше и больше качественных материалов. Сегодня уже не бренды сражаются друг с другом, а отдельные материалы", - подчеркнул Павел Легкий. Сейчас в Беларуси важно развитие авторской журналистики, добавил он.-0-