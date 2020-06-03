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Общество
03 июня 2020, 13:00

Коршунов: размещенные в интернете онлайн-опросы по теме выборов очень далеки от реальной социологии

Геннадий Коршунов
Геннадий Коршунов
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Появившиеся в интернете онлайн-опросы по теме президентских выборов очень далеки от реальной социологии. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук, доцент Геннадий Коршунов.

Он озвучил мнение коллег-ученых по поводу онлайн-опросов, появившихся на отдельных интернет-площадках. "С одной стороны, они действительно несут все признаки опросов общественного мнения и вполне могут быть к таковым отнесены. А с другой - являют собой и научно, и методологически необоснованные исследования, которые, мягко говоря, очень далекие от реальной социологии", - констатировал Геннадий Коршунов.

"Но, тем не менее, все мы видим, что результаты этих опросов общественного мнения активно тиражируются в СМИ (уже и в зарубежных), их приводят в своих заявлениях лидеры мнений президентской избирательной кампании. Таким образом эти цифры верифицируются в сознании людей. Попросту говоря, общественность вводят в заблуждение относительно реальной ситуации. Ибо эти исследования, повторюсь, далеки от теории и практики науки социологии. А тема опросов более чем острая, вызывающая серьезный общественный резонанс", - отметил эксперт.

При Национальной академии наук уже много лет работает Комиссия по опросам общественного мнения. Она фактически выступает регулятором в этой сфере, обладает правом и достаточными компетенциями, чтобы выносить официальные заключения, в том числе в вопросе, что считать социологическим исследованием, опросом общественного мнения, а что - нет.

В свое время в Беларуси тема опросов общественного мнения стала предметом законодательного регулирования и за нарушения здесь предусмотрена ответственность, напомнил Геннадий Коршунов. "Поэтому мы призываем организаторов онлайн-опросов по тематике президентских выборов задуматься как по поводу того, во что в итоге выливается их "социология", так и по поводу правомерности своих действий", - подчеркнул он.-0-

Новый выпуск проекта "Экспертная среда" - "Опросы общественного мнения и ответственность социологов перед обществом" - смотрите здесь.

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