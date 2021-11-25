Косинец предложил изменить в проекте Конституции порядок формирования ВНС

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента Александр Косинец предложил изменить в проекте Конституции порядок формирования Всебелорусского народного собрания, в частности избрания депутатов местных Советов для участия в ВНС. С такой инициативой он выступил на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в проекте Конституции предлагается избирать депутатов местных Советов для участия в ВНС на заседаниях Минского городского и областных Советов депутатов. Однако Александр Косинец привел простые математические расчеты, исходя из которых понятно, что такие выборы станут формальными. Если предположить, что на ВНС должны быть избраны порядка 900 делегатов (помимо тех, кто по статусу будет принимать участие в собрании), то местные Советы депутатов должны избрать в среднем по 128 человек в каждом из семи регионов.

Это, по сути, превратится в механическую процедуру и потеряется смысл всенародного избрания этих людей, считает Александр Косинец. "Любой сегодня может задать вопрос: а я могу стать членом ВНС? Ответим: да. А он задаст второй вопрос: как я могу выдвинуться, кто меня изберет и где? Ответа мы не можем получить", - отметил помощник Президента.

Он предложил отрегулировать конкретные положения о формировании ВНС в законе. Его предложение - избирать делегатов на уровне районных Советов депутатов. Тогда получится по 4-5 человек на район.

"Этот вопрос не закрыт, как ни один вопрос не закрыт, - отреагировал на данное предложение глава государства Александр Лукашенко. - На то она и Конституционная комиссия, чтобы дальше работать. И всенародное обсуждение пройдет. Это будет открытый вопрос, пока не сформируется проект и не будет на столе у Президента, который внесет проект на референдум. То, что Александр Николаевич здесь высказал, вполне возможно".-0-