Космонавт Новицкий рассказал о подготовке к новому полету

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженец Беларуси российский летчик-космонавт Олег Новицкий в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ рассказал о подготовке к очередному полету на Международную космическую станцию, сообщает БЕЛТА.

Олег Новицкий сейчас находится в пригороде американского города Хьюстон. Вместе с другими членами экипажа он готовится к полету в космическом центре NASA. До этого они тренировались в Кельне (Германия) и Цукуба (Япония).

"Мы должны быть готовы по любому сегменту: по европейскому, японскому, американскому и, естественно, по российскому. Поэтому до старта у нас очень много поездок, - пояснил космонавт. - Мы должны полностью владеть всеми системами партнерских сегментов. Особенно это касается внештатных ситуаций: мы должны работать быстро, профессионально и четко. Это отрабатывается только на тренировках. Попутно мы имеем возможность работать по их (иностранным. - Прим. БЕЛТА) экспериментам, они участвуют в наших".

У экипажа запланировано два выхода в открытый космос. "Программа полета сформирована, мы готовимся по ней. Все работы, эксперименты и выходы давно прописаны, мы их просто отрабатываем, чтобы быть полностью подготовленными", - добавил Олег Новицкий.

Космонавт также рассказал, как повлияла пандемия на подготовку к полету на МКС. По его словам, все занятия сейчас проходят только в защитных масках, а при возможности космонавты посещают их удаленно, находясь в гостинице.

"У нас очень жесткие карантинные меры на самом Байконуре. Более чем за две недели экипажи прилетают туда. Там с экипажем никто напрямую не общается, регулярно сдаются тесты", - рассказал белорус. Он добавил, что на всякий случай, помимо основного и дублирующего, был сформирован резервный экипаж. Если один из членов команды заболеет, то будет меняться весь экипаж.

Как сообщалось, Олег Новицкий в качестве в качестве командира МКС-65, командира корабля "Союз МС-18" вошел в состав основного экипажа 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Старт экспедиции запланирован на апрель 2021 года с космодрома Байконур.

Вместе с ним на МКС полетят бортинженеры Петр Дубров и Сергей Корсаков. Комиссия также утвердила дублирующий экипаж новой экспедиции. В него вошли три российских космонавта - Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин. На самой МКС российские космонавты будут работать вместе с зарубежными коллегами.

Олег Новицкий родился в Червене Минской области. Первый раз он находился на орбите с 23 октября 2012 года по 16 марта 2013 года как командир корабля "Союз ТМА-06М". Второй его полет продлился с 17 ноября 2016 года до 2 июня 2017 года. Продолжительность пребывания в космосе в первый раз составила 143 суток, во второй - 197 суток.-0-