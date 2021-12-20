Космонавт Олег Новицкий встретился с пограничниками

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня инструктор-космонавт-испытатель Олег Новицкий посетил Институт пограничной службы. Во встрече принял участие председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, сообщили БЕЛТА в ГПК.

Путь в космос для уроженца Червеня Олега Новицкого начался зимой 2007 года. После скрупулезного отбора и тщательной спецподготовки в 2009 году решением специальной комиссии профессиональному летчику присвоили квалификацию "космонавт-испытатель".

В 2012-м Олега Новицкого зачислили в состав основного экипажа орбитальной станции. В качестве командира пассажирского транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-06М" он совершил дебютный полет на МКС. Спустя 4 года космонавт был руководителем дублирующего экипажа, а через несколько месяцев командир основного экипажа Новицкий совершил свой второй полет в космос. В апреле нынешнего года Герой России в третий раз отправился на МКС. Во время этой миссии уроженец Беларуси даже поучаствовал в кинематографическом проекте.

В ходе встречи космонавт-испытатель поделился с пограничниками историей своей жизни и службы, рассказал про особенности подготовки к космическим экспедициям и нахождении на МКС с иностранными коллегами.

Как сообщалось ранее, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении Олега Новицкого орденом Дружбы народов за значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей.-0-