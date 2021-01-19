Костевич: человек - в центре внимания программы социально-экономического развития до 2025 года

Ирина Костевич. Фото из архива
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Укрепление института семьи, содействие занятости, достойная оплата труда, активное долголетие - основные направления социально-экономического развития Беларуси в новой пятилетке. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня на пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, передает корреспондент БЕЛТА.
"В центре внимания - человек, его уровень и качество жизни, - сказала Ирина Костевич. - Основные направления определены. Это укрепление демографического потенциала, содействие эффективной занятости, устойчивый рост доходов, активное долголетие, забота о старшем поколении".
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