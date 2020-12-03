Костевич: государство старается создать для людей с инвалидностью все условия для полноценной жизни

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритетными задачами государственной социальной политики в последние годы стало создание для людей с инвалидностью всех условий для полноценной жизни в социуме. Таким мнением с журналистами поделилась министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время круглого стола по теме "Социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов", который прошел сегодня в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Во время реализации программы социальной поддержки за текущую пятилетку была проделана большая работа по многим направлениям. Одной из приоритетных задач государственной социальной политики является защита людей с инвалидностью. Ей уделяли много внимания в последние годы, но и в дальнейшем планируем работать над созданием комфортных условий для инвалидов, которые живут в стране", - рассказала Ирина Костевич.

За период с 2016 по 2020 год более Br13 млрд направили на санаторно-курортное лечение и оздоровление людей с ограниченными возможностями, а также на выплату пенсий, пособий по уходу за инвалидами I группы и оказание поддержки семьям, которые воспитывают детей-инвалидов.

Кроме того, во время реализации программы пятилетки порядка Br2,3 млрд затрачено на подпрограммы "Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов", "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц", "Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан". На организацию социального обслуживания ушло порядка Br1,6 млрд.

"Вопросы социальной защиты инвалидов остаются актуальными в политике белорусского государства. На следующую пятилетку уже подготовлена новая госпрограмма "Социальная защита", в рамках которой реализуем две подпрограммы - "Социальное обслуживание и социальная поддержка" и "Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц". Общий объем финансирования составит более Br4 млрд", - подчеркнула Ирина Костевич.

Повышать качество жизни инвалидов в ближайшей перспективе будут по нескольким направлениям. Это создание условий для получения лицами с ограниченными возможностями образования, а также последующее трудоустройство по полученной специальности. Уделят внимание улучшению качества и эффективности реабилитационных мероприятий, продолжат повышать уровень доступности для инвалидов объектов социальной, транспортной и производственной инфраструктуры, жилых помещений.

Во время круглого стола Ирина Костевич также обсудила с родителями детей-инвалидов как действующие, так и планируемые меры государственной поддержки семей, где воспитывают ребят с ограниченными возможностями.-0-

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Фото Андрея Покумейко