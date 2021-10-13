Костевич: хотим, чтобы семейный капитал использовался эффективно и вдумчиво

Очередные новшества внесены в программу семейного капитала - соответствующий указ подписан Президентом. О том, как трансформируется под современные реалии и как влияет на демографическую ситуацию эта мера долгосрочной поддержки семей с детьми, из каких других "кирпичиков" выстраивается системная государственная политика в данной сфере, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала в интервью БЕЛТА.

- Ирина Анатольевна, глава государства в своем выступлении на совещании с руководством Совмина по рассмотрению проекта указа отметил, что поддержка многодетных семей - это социальный бренд нашего государства, его визитная карточка. Какие основные меры формируют этот бренд?

- Главное богатство нашей страны - люди, поэтому в Беларуси многое делается для того, чтобы возродить традиции многодетности, повысить ценность семьи с тремя детьми. Политика поддержки многодетности формировалась на протяжении многих лет, и сегодня мы по праву ей гордимся. Она разноплановая и оказывается по всем жизненно важным для семей направлениям. Это и льготы при оплате услуг в детских садиках, и бесплатное питание в школе, и адресная социальная помощь, трудовые, налоговые, таможенные льготы, пенсионные гарантии многодетным матерям.

Среди особых мер - льготы при строительстве жилья и семейный капитал. Практически каждая многодетная семья, которая состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеет возможность построить жилье с поддержкой государства. За последние 5 лет 35 тыс. многодетных семей реализовали такое право.

Семейный капитал - это наша национальная мера. Так скажем, подарок государства за рождение третьего или последующего ребенка. Программа очень привлекательна для семей. За период ее реализации с 2015 года открыто 104,8 тыс. депозитных счетов, на которые зачислено $824,5 млн и Br512 млн. Как вы знаете, в 2020 году программа модернизирована. Вместо 18 лет разрешено досрочно расходовать средства семейного капитала, но на самое важное: жилье, медицину, образование. С 2020 года принято более 41 тыс. решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них 88% - на улучшение жилищных условий.

- По каким показателям можно судить об эффективности этих мер, их позитивном влиянии на установки семей иметь как минимум троих детей?

- Об эффективности мер говорят тенденции роста количества семей с тремя и более детьми. С 2020 года министерством создан информационный ресурс - автоматизированная система учета многодетных семей. Так мы получаем актуальную информацию вплоть до районного уровня. Сегодня в нашей стране проживает уже более 116 тыс. многодетных семей. Для сравнения: по данным переписи населения 2009 года их насчитывалось 62,5 тыс.

Преимущественно семьи воспитывают троих детей - более 80%. Самая многодетная - Брестская область, здесь проживает каждая пятая многодетная семья. 72% семей - городские, остальные проживают в сельской местности.

Тренды роста многодетности мы также видим из очередности рождений. Если по первым и вторым детям доля рождений в общем количестве снижается, то удельный вес рождений третьих и последующих детей возрастает. В 2009 году их доля составляла 11% в общем числе родившихся, а в 2019 году - уже 23%.

Перепись населения также показала, что за последнее десятилетие заметно увеличилось число двухдетных семей - почти на 43 тыс. семей, или на 13%. Теперь каждая третья семья в стране - двухдетная.

То есть за 10 лет произошли существенные изменения в структуре и составе семей, двух-трехдетная семья становится социальной нормой в обществе. Это результат целенаправленной политики государства.

При этом мы отчетливо понимаем, что кроме финансовой поддержки нужно повышать престиж семьи. Молодое поколение хоть и обозначает семью в приоритете своих ценностей, тем не менее откладывает ее создание на более поздние этапы жизни. Средний возраст матери при рождении ребенка уже приблизился к 30-летнему порогу. Поэтому семья, ее ценности и традиции должны быть в центре информационной политики. Необходимо продвигать через СМИ в качестве социальной нормы образ семьи с тремя детьми, повышать культуру семейно-брачных отношений.

- Вы уже отметили, что семейный капитал - популярная мера. Что в целом показала практика его применения? И в чем заключаются основные подходы по новому указу?

- Именно на основании практики применения программы семейного капитала мы выстроили указ по двум взаимодополняющим подходам. Во-первых, это развитие программы по основным направлениям, во-вторых, введение ограничительных норм.

По первому подходу взяли за основу предложения многодетных семей, которые активно изучали в ходе дискуссионных площадок по всей стране. Мы очень взвешенно подошли к этим предложениям. Сразу скажу, что учтено не все. К примеру, предлагалось направлять средства семейного капитала на покупку автомобиля, ремонт жилья, погашение потребительских кредитов и др. Обсуждая эти направления с банковским сектором, другими государственными органами, мы учитывали, что средства семейного капитала сегодня работают в экономике. Кроме того, их направление на ежедневные потребительские нужды не отвечает целям и задачам семейного капитала как долгосрочной поддержки.

Поэтому развитие программы направлено на расширение уже имеющихся направлений. Новое направление - для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды или родители имеют инвалидность. Это перекликается с политикой инклюзии, которую мы проводим для выполнения Конвенции о правах инвалидов.

Второй подход - по ограничениям - обусловлен тем, что нужно было установить дополнительные фильтры. Практика показала, что отдельные семьи необдуманно направляют средства семейного капитала на покупку такого жилья, которое на самом деле жилищную проблему семьи не решает. Результат - средства потрачены, а гарантированная помощь государства, которая семье полагается в рамках льготных кредитов или субсидий на строительство жилья, сокращается на приобретенное количество метров. В результате семья только проигрывает.

Кроме того, предоставляя господдержку в таких объемах, государство должно ставить "заслоны" для недобросовестных граждан, так как имелись и случаи нецелевого использования. Это не бюрократия, это рачительный подход к государственным средствам. В нынешних условиях это особенно востребовано. И должно найти понимание у населения.

- Какие конкретно ограничения закреплены в указе?

- Эти нормы относятся к направлению на улучшение жилищных условий и уже действуют в рамках законодательства по предоставлению господдержки на строительство (реконструкцию) жилья. К примеру, граждане, принимая решение о расходовании средств семейного капитала на строительство или приобретение жилых помещений менее установленных нормативов (15 кв.м, а в Минске - 10 кв.м на одного человека), будут давать согласие о снятии с учета нуждающихся. При этом семья сможет повторно обратиться по вопросу постановки на учет нуждающихся, но только при рождении еще одного ребенка.

Кроме того, установлен запрет на отчуждение построенных или приобретенных с использованием средств семейного капитала жилых помещений в течение пяти лет с даты регистрации права собственности на них. Здесь предусмотрены исключения, которые учитывают отдельные жизненные ситуации.

Также вводится обязательная оценка стоимости (на основе рыночных методов) приобретаемых жилых помещений. Мера направлена на исключение случаев завышения стоимости жилья при заключении договоров купли-продажи.

Еще одна мера - установление запрета на приобретение жилья, которое включено в реестры ветхих и пустующих домов. Такое жилье, как правило, непригодно для проживания, не имеет элементарных удобств - логично исключить возможность его покупки.

В целом, эти нормы обеспечат более взвешенный подход семей к выбору возможного жилья, а местным исполнительным и распорядительным органам предоставят механизмы контроля за обоснованным и целевым использованием семейного капитала. Задача - помочь семье максимально решить вопрос с жильем, а не потратить семейный капитал, решая ее частично.

- А какие новации по расширению границ использования семейного капитала содержит указ? Можно привести конкретные примеры?

- Дополнено фактически каждое направление. К примеру, по направлению улучшения жилищных условий появилась возможность досрочно использовать семейный капитал на погашение займа, выданного организацией по месту работы. Ранее - только на погашение банковского кредита.

Предоставлено право приобретать долю квартиры или дома при условии, если становишься собственником всего жилого помещения. Это актуально, если жилье, к примеру, наследуется от родителей и выкупается доля брата или сестры.

Важно отметить, что досрочно использовать семейный капитал на жилье могут, как и ранее, только семьи, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Такой подход оправдан - сегодня в решении жилищных вопросов нуждаются более 40 тыс. многодетных семей, и сокращение их очередности находится в приоритете жилищной политики.

По направлению образования расширен перечень учреждений. Оплачивать обучение за счет семейного капитала можно будет детям или родителям, обучающимся в колледжах или Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации, а также в Международном университете "МИТСО".

В медицине направление дополняется за счет возможности приобретения медицинских изделий для проведения сложных и высокотехнологичных операций в ортопедии (сейчас - только в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии). Мы также учли интересы многодетных семей, в которых есть инвалиды. Они смогут приобретать товары и устройства, которые помогут им интегрироваться в обществе. Это подъемники, функциональные кровати, специальные компьютерные устройства (тактильные дисплеи и принтеры Брайля). Направление важное, так как эти товары достаточно дорогостоящие, их стоимость варьируется от Br700 до Br26 тыс. По оценке, более 140 многодетных семей смогут воспользоваться новой мерой поддержки.

Все новации вступают в силу с 1 января 2022 года. В целом, все эти направления системной и последовательной политики государства востребованы и актуальны, они направлены на повышение качества жизни семей. Надеемся, что новые меры придадут импульс родителям двух детей (которых сегодня в стране более 650 тыс.) решиться на новый статус - многодетной семьи.

БЕЛТА.-0-