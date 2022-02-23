Костевич: история страны пишется уже сегодня, и мой голос - за лучшее будущее

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. История нашей страны пишется уже сегодня, и мой голос - за лучшее будущее моих детей, моих родных и моей страны. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Мы живем по Конституции 1994 года. Она принималась в очень непростой исторический период. В 1996 и 2004 годах был внесен ряд изменений и дополнений. Однако за это время в стране многое изменилось. Настало время внести изменения в Основной закон, чтобы отразить в нем веяния времени и запросы людей", - сказала Ирина Костевич.

По ее словам, большая часть поправок и дополнений в Конституцию носит социально ориентированный характер и направлена на дальнейшее устойчивое развитие страны и повышение благосостояния граждан.

"Важно, что в проекте Основного закона сделан большой упор на будущем нашей молодежи. Так, закрепляется уважение нового поколения к труду, защита семейных ценностей и брака, сохраняются и расширяются социальные гарантии. Имея стабильное настоящее, я голосую за перспективы на будущее", - подчеркнула министр.

Ирина Костевич отдельно отметила поправку о защите исторической памяти. "По разным оценкам, Беларусь потеряла в годы Второй мировой войны каждого третьего жителя. Они погибли за нынешнюю свободу и независимость. Наш долг - сохранить подвиг ветеранов и передать его будущим поколениям", - констатировала она.

"Я горжусь ответственностью белорусов. Выезжая на диалоговые площадки, проводя приемы граждан и встречи в трудовых коллективах, я видела неподдельный интерес и гражданскую активность общественности. Людям важно чувствовать поддержку государства. Семьи с детьми, пенсионеры и люди с инвалидностью, молодежь - эти категории населения могут рассчитывать на особую поддержку и заботу, - обратила внимание глава ведомства. - Сейчас перед белорусским обществом стоит важная миссия - мы все должны проявить гражданскую ответственность и принять участие в референдуме. История нашей страны пишется уже сегодня, и мой голос - за лучшее будущее моих детей, моих родных, моей страны".-0-