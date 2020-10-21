Костевич: крепкая семья - серьезная инвестиция в будущее страны

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крепкая семья является серьезной инвестицией в будущее страны, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время круглого стола "Крепка семья - крепка держава", который прошел в храме-памятнике в честь Всех святых, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы поставили задачу поднять роль отца. Наши мужья, отцы понимают, что их роль не только сформировать материальную обеспеченность семьи, но еще дать любовь, внимание, заботу жене и обязательно детям, потому что дети, крепкая семья - это серьезная инвестиция в настоящее и будущее нашей страны", - сказала Ирина Костевич.

По ее словам, поддержка семьи заключается не только в финансовых вопросах. Очень важна информационно-разъяснительная, пропагандистская работа о ценности семьи, роли матери в семье. И в понимании этого также есть некоторые проблемы, заметила министр. Вызывают недоумение последние события, когда отдельные матери выводят своих детей на площадь. "Мы, женщины, как раз те, кто должен нести мир, любовь и доброту", - добавила она.

Сегодняшний круглый стол - продолжение очень важного цикла мероприятий "За Беларусь!". В связи с этим Ирина Костевич отметила, как важно в государстве, семье (а семья - это маленькое государство) создать любовь и благополучие.

Цикл круглых столов "Крепка семья - крепка держава" инициировало общественное объединение "Белорусский союз женщин".-0-

СМИ должны повышать в обществе престиж семейных ценностей - Артеменко В связи с этим в программу "Здоровье народа и демографическая безопасность" на последующий период заложено значительное количество мероприятий по развитию информационного пространства в этом направлении. Речь идет о повышении в обществе престижа семейного образа жизни, семей с несколькими детьми.