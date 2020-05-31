Костевич: на социальную защиту работников в условиях эпидситуации в Беларуси направят Br180 млн

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На социальную защиту работников в условиях эпидситуации в Беларуси направят Br180 млн, заявила в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает БЕЛТА.

Президент 28 мая подписал указ №178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан". Документ принят в целях минимизации влияния на экономику Беларуси мировой эпидемиологической ситуации и обеспечения социальной стабильности. Указом предусмотрена возможность получения нанимателями субсидий для доплаты до минимальной заработной платы своим работникам в случае их вынужденной неполной занятости или объявления простоя в период с 1 мая по 31 июля, а также уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения.

"По нашим оценкам потребуется Br180 млн. Надо отметить, что эта сумма прописана в указе, где четко говорится о том, что межбюджетные трансферты в размере Br180 млн. будут предоставлены фонду социальной защиты населения как раз на этот комплекс мер. С учетом того, что эта субсидия будет предоставлена как для выплаты конкретно человеку - доплата до МЗП, так и уплаты за него взноса в фонд социальной защиты в размере 34%, то из этой суммы где-то Br135 млн - это субсидии для человека и Br45 млн - те деньги, которые пойдут на уплату взносов в ФСЗН для того, чтобы сформировать пенсионные и социальные гарантии человека", - рассказала Ирина Костевич.

Решение о предоставлении субсидии организациям для осуществления доплат работникам принимают местные органы власти. Обращаться за субсидией необходимо не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, за который начислена заработная плата работникам. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении принимается в течение 10 рабочих дней. "Хочу сразу обратить внимание, что мы уже подготовили образцы заявлений, образцы вот этого расчета для того, чтобы обеспечить действительно единообразие и упростить работу для нанимателя. 10 дней орган исполнительной власти рассматривает это и принимается решение. В результате, если все оперативно, гладко проходит с учетом регламента, за 16 дней человек получает доплату до уровня МЗП", - отметила министр.

Ирина Костевич подчеркнула, что постоянно проводится мониторинг ситуации на рынке труда. "Мы уже получили итоги апреля. Конечно, мы видим рост потери рабочего времени, обусловленный прежде всего ростом вынужденной неполной занятости и простоем. Вынужденная неполная занятость в апреле увеличилась в 4,3 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года. В 3,7 раза увеличилось количество работников, которые находятся в простое. Если посмотреть апрель к марту, мы видим тоже такую же тенденцию к росту, - пояснила министр.- Но здесь я бы хотела отметить, что простой и установление неполного рабочего времени - это такой механизм, который позволяет сохранить трудовые коллективы. Прежде всего, на мой взгляд, это такая большая социальная ответственность работодателя по отношению к своему коллективу. Для человека, бесспорно, доходы снижаются, зарплата падает. Для этого мы и говорим, что будет предоставляться субсидия. Но сохраняется за человеком самое главное - рабочее место, а также социальные гарантии и это очень важно".

Указом также предусмотрено продление по 31 августа периода предоставления государственной адресной поддержки в виде ежемесячного социального пособия гражданам, у которых в мае-июле текущего года истекает срок действия такого пособия.-0-