Костевич: на выплату пенсий в 2022 году в Беларуси будет выделено 16 млрд рублей

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выплату пенсий в 2022 году в Беларуси будет выделено 16 млрд рублей. Такую цифру озвучила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на диалоговой площадке с представителями старшего поколения Смолевичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Она отметила, что обновленная Конституция направлена не только на молодежь страны, но и на людей пожилого возраста. "Конечно, как сходятся в общем мнении многие эксперты, обновленная Конституция - это Конституция будущего, на основании которой будут жить новые поколения белорусов. Но при этом очень важно услышать мнение представителей старшего поколения, умудренного жизненным опытом, и донести основные моменты не только государственной политики и комплекса мер по отношению к пожилым гражданам, но и изменения, которые вносятся в Основной закон страны. Тем более сегодня практически каждый четвертый житель страны - это человек пенсионного возраста. И почти 16% населения составляют люди в возрасте 65 лет и старше", - сообщила Костевич.

Она рассказала о повышении трудовых пенсии на 7% и о том, сколько денег будет выделено в 2022 году на выплату пенсионного пособия.

"В результате повышения средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера (включающий надбавки и доплаты) увеличится на 6,3% и в марте 2022 года составит 580 рублей. В целом на выплату пенсий в 2022 году запланировано порядка 16 млрд. рублей", - поделилась данными министр труда и социальной защиты.

Кроме того, она обсудила с местными пенсионерами и дополнительный вид страхования - добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства.

"Введение программы расширит для граждан возможность сформировать дополнительные сбережения на старость. Кроме того, средства граждан, участвующих в новом страховании, будут задействованы в развитии экономики", - подвела итог Ирина Костевич.

8 февраля в деревне Жажелка прошла диалоговая площадка на тему "Активное долголетие".-0-